Línea A del Metro suma ya 44 horas de suspensiones

Trabajadores del Metro laboran en las vías de la L-A, el 29 de julio.

La Línea A del Metro acumula, al menos, dos mil 659 minutos de suspensión en horas de servicio entre el 1 de enero y el 19 de agosto de 2025, los cuales equivalen a más de 44 horas, lo que ha afectado a usuarios que utilizan esta ruta para transitar en la capital y el Estado de México. Del total, 40 horas han sido en la administración de Adrián Rubalcava Suárez.

En una revisión que La Razón hizo de reportes del organismo sobre las suspensiones de servicio, se detectó que esta ruta registró cuatro cierres totales y 11 parciales en el tramo que va de Pantitlán a La Paz en el mismo periodo.

El Dato: El director del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, se ha reunido con autoridades del Estado de México para que haya un apoyo a los usuarios afectados por cierres.

De acuerdo con la información, el primer cierre total ocurrió el pasado 2 de junio debido a las intensas lluvias que afectaron a la Ciudad de México.

Javier Romero, habitante del Estado de México, relató a este diario que recorre toda la línea de lunes a viernes para trasladarse a su trabajo y que en su rutina ha enfrentado constantes dificultades de movilidad en los últimos meses, a causa de las suspensiones del servicio en horas en que debería operar con normalidad.

“Trabajo en una oficina aquí en la ciudad. La línea siempre tuvo problemas, pero estos meses han sido más difíciles. Me afecta sobre todo en la mañana, cuando no sale ningún tren. En julio de plano no hubo servicio un día, no recuerdo la fecha, y mandaron RTP”, relató.

4 meses tiene en el cargo el director del Metro, Adrián Rubalcava Suárez

18 millones 235 mil personas se transportaron en la Línea A entre abril y junio

En ese mes, las autoridades reportaron otros dos cierres: tras reparar una falla geológica, nuevas precipitaciones provocaron primero la suspensión parcial en el tramo de La Paz a Los Reyes y, después, el cierre completo los días 28 y 29 de julio.

El último cierre total se dio el 10 de agosto, cuando el Sistema de Transporte Colectivo anunció la suspensión a partir de las 22:00 horas para realizar trabajos de mantenimiento.

Aunque la temporada de lluvias en la Ciudad de México inició oficialmente el 15 de mayo de 2025, según el Servicio Meteorológico Nacional, las primeras afectaciones aparecieron hasta el 2 de junio, cuando una tormenta provocó inundaciones y daños en distintas zonas de la capital. La Calzada Ignacio Zaragoza, avenida por la que corre esta línea, registró caída de árboles, encharcamientos e inundaciones, lo que generó congestión vehicular en la zona.

El 28 de julio, a las 21:37 horas, el Metro reportó que un hundimiento provocado por una falla geológica obligó a suspender el servicio entre Los Reyes y La Paz. En un video publicado en redes sociales, el director del Metro detalló que la deformación del suelo generó una sobrecarga en el sistema eléctrico aéreo y que el equipo de mantenimiento trabajó toda la noche.

A estas suspensiones se suman los efectos en la economía de los usuarios. Alicia Barragán, habitante de La Paz, Estado de México, explicó que se ve obligada a invertir más en transporte alternativo para llegar a su trabajo.

“Me complica mucho la vida diaria. Vivo cerca de La Paz y dependo del Metro para llegar al trabajo. Cuando hay cierres, tengo que buscar alternativas, como micros o taxis, que son más caros y tardan más. Esto me obliga a salir mucho más temprano de casa”, señaló.

En el cierre que abarcó los días 28 y 29 de julio, los usuarios tuvieron que tomar camiones o utilizar otras rutas de transporte para ir a sus destinos. Por ello, en ese entonces fue común observar sobre la Calzada Ignacio Zaragoza camiones atiborrados de pasajeros.

Mientras los usuarios debían tomar rutas alternas, los trabajadores del Metro laboraban para reanudar lo más rápido posible el servicio, pues sólo de abril a junio, la estación Los Reyes movilizó a 1.6 millones de pasajeros y La Paz a 3.4 millones.

Ante esta situación, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó el 31 de julio que, desde el inicio de la temporada de lluvias, se implementó un plan de emergencia en la Línea A.

Luego, el 7 de agosto, Rubalcava Suárez anunció que, en coordinación con el municipio de La Paz, se adoptaron acciones para reducir los daños ocasionados por la lluvia y evitar nuevas interrupciones.

En cuanto a las causas más frecuentes de las suspensiones, las lluvias de 2025 provocaron al menos seis cierres, mientras que las labores de revisión de trenes y trabajos de mantenimiento generaron interrupciones adicionales.

Además de estos factores climáticos y operativos, el 6 de agosto el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC advirtió que es urgente reforzar el cajón estructural, reparar la infraestructura y corregir las vías de la Línea A.

El presidente de la agrupación, Fernando Espino Arévalo, señaló que los hundimientos y movimientos irregulares del terreno en el tramo La Paz–Los Reyes afectan de forma constante la estructura, provocando colapsos y cortes en el cableado. Según el sindicato, estas fallas fueron detectadas desde hace tiempo, pero no se han atendido.

Frente a este panorama, la administración local ha prometido rehabilitar la línea. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que el proyecto contará con apoyo federal.

El tramo más afectado es el que conecta Iztapalapa con el municipio de Los Reyes La Paz, donde se concentraron 10 de las 11 interrupciones parciales.

“Casi desde Peñón Viejo ya no nos confiamos, porque los cierres casi siempre empiezan desde ahí”, dijo un usuario.