Inflación desacelera a 3.49% en primera quincena de agosto

El dato de la inflación fue dado este viernes.

La inflación general desaceleró a 3.49 por ciento anual durante la primera quincena de agosto, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la primera quincena de agosto 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 140.800 y representó una disminución de 0.02% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.49%.



En el mismo periodo, pero del año pasado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se encontró en un nivel de 5.46 por ciento. Si se comparan ambos resultados la variación actual presentó una disminución de 1.97 puntos porcentuales (pp).

El INPC está compuesto por dos indicadores: el subyacente y no subyacente. El primero no toma en cuenta los precios de los energéticos ni de los alimentos sin procesar, ya que sus costos poseen alta volatilidad; el segundo sí los registra.

En este sentido, la inflación subyacente registró una tasa de 4.21 por ciento anual; sin embargo, en la misma quincena de agosto de 2024, este indicador alcanzó un nivel de 3.98 por ciento anual. Un crecimiento de 0.23 pp.

En su interior, las mercancías, alimentos, bebidas, tabaco, mercancías no alimentarias y las colegiaturas fueron los que más aceleraron sus precios.

En lo que respecta a la inflación no subyacente, registró una variación de 1.10 por ciento, desde un 8.80 por ciento registrado en el mismo periodo del año pasado.

El mayor crecimiento lo registraron los productos pecuarios, mientras que el principal descenso perteneció a las frutas y verduras.

El INEGI señaló que los principales productos con mayores precios al alza fueron la vivienda propia, la universidad, chile serrano, carne de res, los detergentes, el limón, crema para la piel y el papel higiénico, así como los productos comercializados en fondas, loncherías, taquerías y torterías.

Por el lado contrario, los que registraron precios a la baja fueron el jitomate, pollo, transporte aéreo, huevo, plátano, suavizantes, chayote, automóviles y crema y productos para higiene dental.

Cabe mencionar que la inflación se encuentra dentro del nivel objetivo de Banco de México (Banxico) que es de 3 por ciento más o menos un punto porcentual.

