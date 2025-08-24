Fundación FEMSA impulsa proyectos de agua sostenible en América Latina durante Semana Mundial del Agua 2025

Fundación FEMSA destaca la importancia de soluciones basadas en la naturaleza para garantizar acceso al agua y saneamiento en América Latina.

Fundación FEMSA participa en la Semana Mundial del Agua 2025, que se celebra del 24 al 28 de agosto en Estocolmo, con un llamado a acelerar soluciones sostenibles de acceso a agua y saneamiento en América Latina, región donde más del 90% de los desastres naturales están relacionados con el clima y el agua, de acuerdo con cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante el programa Foco en las Américas, coordinado por el BID, la fundación dará a conocer proyectos que integran innovación, acción colectiva y soluciones basadas en la naturaleza, con el objetivo de fortalecer la resiliencia hídrica y enfrentar los impactos del cambio climático.

“En Fundación FEMSA visualizamos una América Latina donde todas las personas tengan acceso seguro, equitativo y sostenible al agua y al saneamiento, como base para la prosperidad compartida. Reconocemos los retos actuales del entorno climático, político y social, y estamos conscientes que necesitamos redoblar esfuerzos de manera muy precisa y estratégica”, señaló Carlos Hurtado, gerente de Seguridad Hídrica de Fundación FEMSA.

Agregó que “la región no tiene tiempo que perder, y desde FEMSA estamos dispuestos a seguir apostándole e invirtiendo en proyectos ambiciosos y transformadores de una manera justa y ambientalmente responsable”.

Entre los proyectos destacados se encuentran la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, que agrupa 26 fondos y ha protegido más de 565 mil hectáreas en la región, beneficiando a 137 mil familias, así como el programa Lazos de Agua, que ha facilitado servicios de agua y saneamiento a más de 235 mil personas en comunidades de Colombia, Guatemala, México, Nicaragua y Paraguay.

El contexto regional subraya la urgencia de estas acciones. Datos del BID indican que entre 2000 y 2019, América Latina y el Caribe registraron 1,205 desastres naturales, incluidos 548 inundaciones, 330 tormentas, 74 sequías, 66 deslizamientos de tierra y 50 episodios de calor extremo. Solo entre 2020 y 2022, el 88% de los 175 eventos extremos que afectaron a la región estuvieron vinculados con fenómenos climáticos e hídricos.

Las actividades de Fundación FEMSA iniciarán el 25 de agosto con un diálogo entre Carlos Hurtado, Marcello Basani del BID y Carlos Estevez del Ministerio de Obras Públicas de Chile, en el que se analizarán los retos actuales y las posibilidades de colaboración para avanzar hacia modelos sostenibles de gestión del agua en la región.

La Semana Mundial del Agua, organizada en Estocolmo desde 1991, convoca cada año a líderes, especialistas y representantes de gobiernos, empresas y sociedad civil para debatir y proponer soluciones frente a los desafíos globales relacionados con el agua, la pobreza, la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.

