Repunta 0.9% valor de producción de empresas constructoras en junio

En el sexto mes del año, el valor de producción de las empresas constructoras aumentó 0.9 por ciento a tasa mensual, y tras la contracción de 2.0 por ciento de mayo; no obstante, en su comparación anual se contrajo 18.2 por ciento, lo que suma 14 meses consecutivos con pérdidas, indico el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), a través de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).

Respecto al personal ocupado total en las empresas constructoras cayó en la comparación con mayo 0.5 por ciento, mientras que a tasa anual se redujo 11.2 por ciento.

“Por tipo de contratación, el personal no dependiente (que se contrata y proporciona por otra razón social y por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo) cayó 4.4 por ciento y el personal dependiente de la empresa, 0.3 por ciento (el número de las y los obreros descendió 0.7 por ciento; el de las y los empleados administrativos, contables y de dirección, 0.5 por ciento y el grupo de otros —que incluye a personas propietarias, familiares, así como a otras y otros trabajadores sin remuneración— subió 2.3 por ciento)”, en la comparación con el mes inmediato anterior, indico el Instituto de estadística.

En junio 2025, los indicadores de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras #ENEC tuvieron las siguientes variaciones mensuales:



⬆️ 0.9% valor de producción

⬇️-0.5% personal ocupado

⬇️-0.4% horas trabajadas

⬆️ 0.3% remuneraciones medias reales



En junio 2025, los indicadores de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras #ENEC tuvieron las siguientes variaciones mensuales:

Asimismo, las horas que trabajó el personal ocupado en junio, también disminuyeron 0.4 por ciento, respecto a mayo, impulsado por la caída del personal no dependiente de la razón social con 6.0 por ciento y también las del personal dependiente, 0.2 por ciento.

“Las horas trabajadas disminuyeron 12.5 por ciento a tasa anual, en el sexto mes de 2025”, destacó la institución.

A pesar de la contracción del personal y de las horas trabajadas, las remuneraciones medias reales que se pagaron tuvieron un crecimiento de 0.3 por ciento en la comparación con mayo pasado; mientras que, en la comparación anual se redujeron 0.2 por ciento.

“Por componente, los salarios pagados a las y los obreros ascendieron 0.4 por ciento y los sueldos pagados a las y los empleados administrativos, contables y de dirección decrecieron 1.5 por ciento”, añadió el Inegi.

Por su parte, en la comparación anual, las remuneraciones medias reales cayeron 0.2 por ciento en junio.

Empresas constructoras ı Foto: larazondemexico

