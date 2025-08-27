Expo Transporte ANPACT 2025 impulsará una transformación sostenible e inclusiva.

Del 12 al 14 de noviembre la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), llevará a cabo su Expo Transporte 2025 evento que reunirá a fabricantes, proveedores, autoridades, Cámaras, asociaciones y organizaciones no gubernamentales relacionadas con el autotransporte de carga y pasaje en México, para impulsar una transformación sostenible e inclusiva.

En esta vigésima primera edición a celebrarse en la Expo Guadalajara participarán más de 500 marcas de 15 países entre fabricantes, transportistas, proveedores, inversionistas, académicos, emprendedores, ONG´s y representantes de 20 Cámaras y asociaciones del sector, asimismo, se prevé una asistencia de 60 mil visitantes de 35 naciones.

“Esta será la edición más grande de la historia, con 70 mil metros cuadrados de exhibición, de los cuales 40 mil son espacios netos de tecnología, innovación y servicios para la industria”, destacó Rogelio Arzate, Presidente Ejecutivo de la ANPACT.

La Expo Transporte ANPACT 2025 es considerada la más grande a nivel continente enfocada a vehículos pesados, al tiempo de ser un encuentro de negocios, innovación tecnológica, vinculación con autoridades y fortalecimiento de cadenas de valor.

#ExpoTransporteANPACT 2025 será mucho más que una expo de vehículos: un espacio de diálogo y acuerdos que marcarán el futuro del autotransporte en México y América.



📍12-14 noviembre | @ExpoGuadalajara

🔗 Regístrate: https://t.co/FoQ6DV0Nc0 pic.twitter.com/jV861a2R5G — ANPACT, A.C. (@Anpact) August 27, 2025

En conferencia de prensa Michelle Fridman, secretaria de Turismo de Jalisco, estimó una derrama económica de casi mil millones de pesos derivada del evento, asimismo, destacó la infraestructura de clase mundial con la que cuenta la entidad y su amplia oferta gastronómica, cultural y turística, que complementa la experiencia de negocios.

Por su parte, Mauro Garza, coordinador General Estratégico del Gabinete de Desarrollo y Crecimiento Económico de Jalisco, calificó a este evento como un catalizador de inversión y desarrollo regional, y un escaparate que conecta con lo global, impulsando a nuestras empresas especialmente a las Pymes, a integrarse en cadenas productivas y acceder a nuevos mercados.

“La industria representada por ANPACT no sólo lidera en exportación, sino que también representa un motor de crecimiento interno. México es el principal exportador de tractocamiones a nivel mundial y el mayor proveedor de vehículos y autopartes para Estados Unidos.

En la conferencia de prensa también estuvieron José Andrés Orendain, presidente de Expo Guadalajara; Diego Monraz, secretario de Transporte de Jalisco; Alejandro Osorio, presidente del Comité Expo Transporte; y Gustavo Stauffer, director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OFVC).

JVR