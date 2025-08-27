Genomma Lab alista inversión por 200 mdd

El fundador y presidente de Genomma Lab, Rodrigo Herrera Aspra, aseguró que buscas invertir en los próximos cinco años 200 millones de dólares con la intención de fortalecer las fábricas que la farmacéutica tiene en el país y que, de esa forma, el 90 por ciento de los productos que se comercializan en alrededor de 20 países sean hechos en México.

“Durante este gobierno, nuestro objetivo es llegar al 90 por ciento de lo que vendemos en los 20 países en los que operamos y para eso estamos haciendo parte de la inversión, para poder tener esas grandes fábricas y seguirlas fortaleciendo y desde México exportar a todos los territorios”, indicó el empresario mexicano en un evento el viernes pasado.

El Dato: la empresa mexicana fue fundada en 1996 y desde entonces ha estado dedicada a la comercialización de medicamentos de venta libre y productos dermocosméticos.

Asimismo, sostuvo que se ampliarán líneas de producción para también tener presencia y una mejor cadena de distribución en el norte y sur del país. “Estamos pensando en algunos centros de distribución, en fortalecer las marcas”, dijo, y no descartó que en los próximos años la compañía que dirige realice algunas adquisiciones en territorio nacional. “Estamos en etapa exploratoria de eso”, reveló.

Herrera Aspra señaló que, actualmente, Genomma Lab tiene factorías en el Estado de México, pero la ampliación de líneas de producción será en el norte y sur del país, específicamente para la marca Suerox, para resolver cuestiones de transporte.

“Estamos en el sur, más pegado hacia la frontera sur, para desde ahí exportar a toda la parte de Centro y Sudamérica y también servir al mercado en la parte sur del país”, agregó.

Detalló que para facilitar sus operaciones han considerado hacer uso del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el cual busca conectar el océano Pacífico con el Atlántico a través de una red de ferrocarril. “Lo estamos evaluando, pero por supuesto es sumamente eficiente, es un proyecto que nos tienen muy entusiasmados”, precisó.

EU Y PLAN MÉXICO. A pesar de las tarifas arancelarias que Donald Trump, presidente estadounidense, le ha impuesto a las importaciones de acero, aluminio, cobre y automóviles desde México, el empresario destacó que para el sector farmacéutico aún “no se han visto retos”, y aseveró que hay más probabilidades de que el país y Estados Unidos logren crear un centro logístico conjunto “donde hay una oportunidad enorme para fabricar tanto APIS (Ingredientes Farmacéuticos Activos) como diferentes moléculas”.

Destacó que, actualmente, Estados Unidos importa gran cantidad de materias primas desde India y China; en ese sentido, el bloque comercial del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tiene “una oportunidad enorme” para que se fabriquen las materias primas. “Eso lo hemos platicado con la industria farmacéutica y hay mucho interés en hacerlo”, señaló.

Y respecto al Plan México, iniciativa impulsada por el Gobierno federal, señaló que es claro y bien estructurado, y hay información sobre cómo invertir.

“Nunca había visto un plan tan estructurado, con una visión tan clara… Se está aterrizando muy bien, los polos de desarrollo están claros, la gente está motivada… Vienen épocas de mucho crecimiento a nivel mundial y México se está preparando para aprovechar ese crecimiento”, concluyó.