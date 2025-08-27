Pobreza laboral aumenta 1.2 puntos porcentuales del primer al segundo trimestre de 2025

Entre el primer y segundo trimestre del año en curso, el porcentaje de población en pobreza laboral aumentó 1.2 puntos porcentuales a nivel nacional y también, en el ámbito rural y urbano se incrementó 1.1 puntos porcentuales, respectivamente. Esta medición se refiere al ingreso por persona que es menor al costo de la canasta alimentaria, de acuerdo con la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el segundo trimestre de 2025, a nivel nacional, el porcentaje de población en pobreza laboral #PL (cuyo ingreso laboral es inferior al valor de la canasta alimentaria) fue de 35.1%, un aumento anual de 0.1 puntos porcentuales.



Según ámbito de residencia, la población en… pic.twitter.com/foyU1c0sZ0 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 27, 2025

En los primeros tres meses de 2025, el porcentaje de la población en pobreza laboral en todo el territorio nacional fue de 33.9 por ciento, para el segundo trimestre aumentó a 35.1 por ciento; sucedió lo mismo en el ámbito rural, pues cambió de 48 por ciento a 49.1 por ciento y en el urbano se incrementó de 29.7 por ciento a 30.8 por ciento.

Chiapas, Oaxaca y Guerrero fueron las entidades, que durante abril y junio del año en curso registraron los porcentajes con mayor pobreza laboral, con 62.5, 59.2 y 55.3 por ciento, respectivamente; mientras que las de menor porcentaje: Baja California Sur con 12.9 por ciento; Quintana Roo, 18 por ciento y Baja California, 19.7 por ciento.

Asimismo, entre el segundo trimestre de 2024 y de 2025, el porcentaje de la población en pobreza laboral también registró un crecimiento de 0.1 puntos porcentuales a nivel nacional, originado por un aumento en el ámbito urbano y una disminución en el urbano; en la población rural, pasó de 47.6 por ciento a 49.1 por ciento, con un aumento de 1.5 puntos porcentuales; sin embargo, el sector urbano cayó 0.1 puntos porcentuales, pues pasó de 30.9 por ciento a 30.8 por ciento, indicó el instituto de estadística.

“Entre el segundo trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2025, la pobreza laboral disminuyó en 22 entidades. Donde se registraron las mayores disminuciones fue en Quintana Roo, con 5.0 puntos porcentuales; Guanajuato, con 4.1; y Aguascalientes, con 3.8. En contraste, las tres entidades con mayor aumento durante el mismo periodo fueron San Luis Potosí, el estado de México y Guerrero, con incrementos de 10.2, 3.6 y 3.0 puntos porcentuales, respectivamente”, agregó el Inegi.

