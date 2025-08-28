Fitch Ratings coloca la perspectiva sectorial de la banca mexicana en ‘deterioro’.

La agencia calificadora, Fitch Ratings, revisó su perspectiva sectorial para la banca mexicana en 2025 de “neutral” a “en deterioro”. Explicó que esto se debió al impacto anticipado de un menor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la incertidumbre arancelaria y las perspectivas económicas más débiles en Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia calificadora, la calidad crediticia a nivel del sistema se mantiene sólida, respaldada por la prudencia en la concesión de préstamos a clientes prime y unas sólidas utilidades operativas que ofrecen capacidad para absorber los crecientes cargos por deterioro.

No obstante, están surgiendo presiones sobre la calidad de los activos en el sector de los préstamos al consumo, con un ligero aumento de los índices de morosidad, que se espera que tiendan a alcanzar los nivelesprepandemia.

“La sólida capitalización de los bancos mexicanos, respaldada por una gestión de capital conservadora y colchones regulatorios, garantiza la preparación para la plena implementación de los requisitos de TLAC (capacidad total de absorción de pérdidas) en diciembre de 2025 y ofrece protección ante las dificultades macroeconómicas actuales”, indicó Fitch.

Señalo que si bien es probable que las presiones sobre los márgenes y el moderado crecimiento de los préstamos afecten la rentabilidad, no prevé una presión significativa sobre las calificaciones del sector.

“En general, la banca mexicana se encuentra bien posicionada para afrontar los desafíos futuros, manteniendo sólidos perfiles financieros en un entorno operativo cambiante”, destacó Fitch en su informe especial sobre la banca mexicana.

Añadió que los bajos costos de financiamiento continúan impulsando los márgenes de interés de la banca de mayor tamaño, mientras que la banca mediana se ha beneficiado de la flexibilización de la política monetaria.

Señaló que el crecimiento constante de los préstamos y los costos crediticios controlados impulsaron las buenas ganancias de la banca mexicana en el segundo trimestre de 2025 (2T25), según Fitch Ratings en un nuevo

“La incertidumbre macroeconómica ha provocado un ligero deterioro de la calidad de los activos en comparación con el excelente desempeño de trimestres anteriores”, destacó.

Fitch agregó que los ingresos netos por intereses disminuyeron intertrimestralmente debido a los recortes de las tasas de interés oficiales y la revalorización de los activos.

“Los bancos gestionaron eficazmente el crecimiento de los gastos mediante medidas de eficiencia continua y la digitalización”, indicó.

“En general, se espera que los márgenes netos por intereses vuelvan gradualmente a los ni

JVR