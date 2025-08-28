Población ocupada alcanza los 60.8 millones, pero informalidad se ubica en 56.1% en julio

En julio de 2025, la Población Ocupada (PO) llegó a los 60 millones 802 mil 157 trabajadores, cifra que representó el 58.50 por ciento del total de mexicanos y mexicanas, lo que significó un aumento de 475 mil 168 personas respecto al mismo mes de 2024; sin embargo, la informalidad laboral también se incrementó en 1 millón 231 mil 801 personas.

A pesar de que las personas con empleo aumentaron en el séptimo mes del año, la informalidad también repuntó, pues alcanzó el 56.1 por ciento de la PO, cuando en 2024 fue de 54.5 por ciento. En julio del año pasado había 32 millones 878 mil 209 trabajadores en la informalidad, un año después se alcanzó la cifra de 34 millones 110 mil 010 personas, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en julio 2025, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 62.5 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



▪️60.2% participación económica

▪️2.8%… pic.twitter.com/vyNejY25a6 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 28, 2025

Asimismo, en el mes de referencia, los hombres que tuvieron un empleo fueron 35 millones 771 mil 692 personas, y representaron el 58.83 por ciento de la población ocupada, pero disminuyeron 51 mil 682 trabajadores respecto a julio de 2024; en el caso de las mujeres hubo 25 millones 030 mil 465 con un puesto de trabajo, pero aumentaron pues el año pasado había 24 millones 503 mil 615, es decir, hubo un incremento de 526 mil 850.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este jueves Este es el precio del dólar HOY jueves 28 de agosto de 2025

“Del total de la población ocupada, 41 millones 111 mil 725 operaron como trabajadoras o trabajadores subordinados y remunerados al ocupar una plaza o puesto de trabajo, lo que representó un descenso anual de 256 mil. Además, 13 millones 379 mil 623 trabajaron de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleadas o empleados: 180 mil personas más respecto a julio de 2024”, mientras que, 3 millones 937 mil 923 fueron empleadoras, y que significó un aumento de 525 mil 435 personas más que en julio de 2024, indicó el instituto de estadística, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR