México ha recibido 38 solicitudes del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC

Desde que el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entró en vigor, es decir, de julio de 2020 hasta julio de este año, el Gobierno Federal recibió 38 solicitudes del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, de las cuales sólo seis llegaron a la etapa de panel laboral, una tuvo una determinación favorable para el país, y el resto se encuentra en proceso, de acuerdo con el Primer Informe de Gobierno 2024-2025.

Asimismo, en el primer año del mandato de Claudia Sheinbaum Pardo, se recibieron 10 solicitudes de revisión, pero sólo siete se encuentran en revisión y las tres restantes se concluyeron en favor de las personas trabajadoras.

“De octubre de 2024 a julio de 2025 el Gobierno de México recibió 10 solicitudes de revisión conforme al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC de las cuales siete se encuentran en proceso de revisión interna y tres (de las industrias de cemento, vidrio y automotriz) concluyeron satisfactoriamente, asegurando los derechos colectivos de las personas trabajadoras”, indicó el documento.

TE RECOMENDAMOS: Recomendaciones Usa tu tarjeta de crédito de mejor forma en este regreso a clases

Con miras a que el T-MEC tenga una revisión en julio del próximo año, el Gobierno Federal inició el trabajo entre dependencias, entidades y sector privado para “generar una postura nacional conjunta que refleje las prioridades e intereses comerciales del país”.

De acuerdo con el informe, la administración de Sheinbaum Pardo mantiene su interés por el tratado comercial; no obstante, los cambios en las administraciones públicas de Estados Unidos y Canadá “impactaron el dinamismo de los trabajos en el marco de los comités y grupos de trabajo del Tratado”.

Asimismo, entre noviembre del año pasado y junio de 2025, el gobierno mexicano fue partícipe de 11 reuniones con los coordinadores del tratado comercial, donde se trataron las actividades de los comités, y los temas específicos, además de que se planearon las próximas reuniones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr