Informe de gobierno de Sheinbaum: qué sigue tras entregarlo al Congreso de la Unión

Claudia Sheinbaum envió este lunes su primer informe de gobierno al Congreso de la Unión.

La Cámara de Diputados recibió este 1 de septiembre el primer informe de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de la apertura del primer periodo ordinario del segundo año de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión.

De acuerdo con el artículo 69 de la Constitución Política, este ejercicio anual tiene como propósito rendir cuentas sobre el estado que guarda la administración pública federal.

¿Y qué sigue tras la entrega del informe de gobierno?

El informe se entrega por escrito y, según la Ley Orgánica del Congreso General, una vez recibido, se somete a un proceso legislativo conocido como Glosa.

La Glosa consiste en el análisis político, jurídico, económico y social del informe de gobierno por los grupos parlamentarios en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, que se desarrollará en cuatro apartados: política interior, económica, social y exterior.

Como parte de la revisión, las y los legisladores pueden solicitar información adicional al Ejecutivo federal mediante preguntas por escrito y a través de la comparecencia de secretarios de Estado y directores de entidades paraestatales, quienes deben rendir sus informes bajo protesta de decir verdad.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) tiene la facultad de definir el calendario y el formato de las comparecencias, que se desahogan tanto en el Pleno como en comisiones.

¿Y cuándo se entrega el Paquete Económico 2026?

El próximo 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregará al Congreso de la Unión el primer Paquete Económico de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, el Paquete Económico 2026 incluye “objetivos de bienestar amplios y dentro de las proyecciones fiscales”, en el que “seguirán siendo fundamentales” la inversión pública y el gasto social.

¿Qué contiene del Paquete Económico?

El Paquete Económico es la propuesta que elabora Hacienda y que el Ejecutivo Federal hace llegar cada año al Congreso de la Unión para el siguiente ejercicio fiscal, y se integra por:

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) , que detalla las medidas y políticas con las que el Gobierno Federal obtendrá los recursos para cubrir el gasto público del ejercicio fiscal. Debe ser aprobada por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) , que propone la cantidad, forma de distribución y destino de los recursos públicos de los Poderes de la Unión, de los organismos autónomos, así como las transferencias a los gobiernos estatales y municipales. Lo revisa y aprueba exclusivamente la Cámara de Diputados

Criterios Generales de Política Económica (CGPE) y de la Miscelánea Fiscal, que establecen las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el tipo de cambio, la inflación, el precio del petróleo y otras variables macroeconómicas que inciden en las finanzas públicas

De acuerdo con el artículo 74 de la Constitución, el Ejecutivo Federal debe enviar al Congreso el Paquete Económico a más tardar el 8 de septiembre.

La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar la Iniciativa de Ley de Ingresos, mientras que el Senado cuenta con plazo hasta el 31 de octubre, según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En cuanto al Presupuesto de Egresos, la Cámara de Diputados debe aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre.

