Mobility ADO parte de que la sostenibilidad está en su ADN

Desde 2010, tras la adquisición de Avanza en España, Grupo ADO le apostó a convertirse en una empresa de movilidad y no sólo al transporte entre ciudades o de largo recorrido. Con ese objetivo nació Mobility que, desde el primer momento, arraigó el concepto de sostenibilidad en el ADN de la compañía.

El Dato: La fundación ADO impulsa la producción de cacao agroforestal y un centro de acopio comunitario en La Chinantla, Oaxaca para combatir la deforestación.

Su misión ha sido clara: mejorar la calidad de vida de las personas al momento de hacer uso de los servicios que ofrece.

Alrededor del 90 por ciento de las operaciones que la compañía realiza en España son enfocadas en movilidad urbana y también de otros modelos de transporte como el tranvía, metro y bicicleta; con esa meta irrumpió en México para desarrollar el concepto de movilidad de las ciudades; es decir, no sólo brindar soluciones en el diseño urbano, sino también en la implementación de tecnologías limpias y aplicaciones que mejoren las rutas y la productividad.

“Hoy estamos conformados por dos unidades de negocio: España, México y Latinoamérica, hay dos direcciones y donde estoy nos dedicamos a crear modelos integrales de movilidad para implementar en las ciudades”, señaló a La Razón Juan Carlos Abascal Álvarez, director de Movilidad LATAM en Mobility ADO.

4 programas tiene ADO para apoyar el desarrollo sostenible

60 autobuses eléctricos de 18 metros tiene la L3 del MB

¿Qué importancia tiene para ustedes la sostenibilidad? Creo que está en nuestro ADN, porque nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la movilidad. De manera que el sistema sea más humano, más inteligente y más simple. Si quiero mejorar la calidad de vida de las personas, no puedo pensar solamente que los tengo que trasladar del punto A al punto B, sino que lo tengo que hacer de la manera más eficiente; por supuesto que son recorridos, tiempos de recorrido, pero también, con la tecnología limpia, buscamos dejar un impacto positivo dentro de la movilidad que estamos haciendo.

Cuando piensas en mover y mejorar la calidad de vida de las personas, no puedes pensarlo sin incluir todas las energías limpias. Claro, eso es un proceso de transición. Porque no puedes cambiar todo al mismo tiempo, porque no dan ni los tiempos, ni el dinero. Entonces, ¿qué haces? Diésel, pues compramos la tecnología más verde que haya en el mundo. Hoy más del 90 por ciento de nuestras flotas son Euro 5 y Euro 6, que es lo menos contaminante en temas de motores de combustión. Tenemos vehículos a gas, a gas natural. Vehículos híbridos, híbridos en dos temas, diésel-gas y electricidad-gas. Tenemos vehículos eléctricos y estamos haciendo pruebas en algunas operaciones en Europa con las baterías de hidrógeno.

¿Cuáles son los proyectos que tiene Mobility ADO en México? Proyectos claros, puedo decir que el Metrobús, la línea tres, fuimos los primeros que metimos vehículos eléctricos en esa línea. Entonces, hoy tenemos la línea tres con 60 autobuses eléctricos de 18 metros. Fue el primer ejercicio, la prueba piloto, eso es un impacto verdaderamente importante en la ciudad.

El segundo proyecto que hicimos en electromovilidad es el IE-TRAM en la ciudad de Mérida en Yucatán. Éste es un proyecto que nace como conectividad de la ciudad hacia los corredores del sureste impulsados por el Tren Maya. Entonces, en esos dos proyectos eléctricos, somos pioneros; por ejemplo, en Aguascalientes, toda nuestra nueva compra está siendo Euro 5 y Euro 6 y a partir del año pasado todo es Euro 6.

¿Cuál es su estrategia ASG? Es todo un concepto y es todo un sistema. No puedes pensar solamente en las energías limpias, que no solamente es el vehículo eléctrico, la decisión de comprar Euro 6 es una decisión de medioambiente. Las nuevas terminales, ¿cómo las haces? Buscando energías alternas, certificaciones LEED, manejo de residuos peligrosos. O sea, todos los proyectos que estamos haciendo tienen siempre un impacto hacia la mejora del ambiente.

Luego tienes la parte social y responsabilidad social como empresa, que está también como ADN de movilidad, porque nosotros sí ponemos las decisiones en el centro de la persona. No solamente tenemos programas de certificación y capacitación, médicos; por ejemplo, a los conductores les tenemos médicos propios.

Tenemos un área social muy importante que es nuestra fundación que apoya proyectos específicos, busca el desarrollo de las mujeres, no es solamente apoyándoles económicamente, sino a que constituyan empresas y las apoyamos para que sus productos que venden o desarrollan tengan canales de comercialización directa.

El Tip: en la región Cañada de Oaxaca y la Sierra Norte de Puebla, Fundación ADO creó 2 centros de formación para la reducción y mitigación de riesgos de desastres.

Y en la parte de gobernanza, tenemos códigos de ética, compliance, pero nosotros trabajamos mucho con el gobierno en la parte urbana. Entonces, hemos sido una empresa que nos certificamos continuamente en Enviromental, Social and Governance (ESG) y trabajamos para seguir mejorando y considerarnos como de las mejores para trabajar en todos los ámbitos.

Por ejemplo, sobre denuncias en las terminales para el tema de trata, cuando viajan menores de edad hay protocolos que aplicamos en varios lugares; no es solamente decirlo, sino que ponemos la infraestructura, la gente y los recursos para que verdaderamente hagamos una empresa en esos ámbitos.

¿Cuáles son sus metas hacia 2030? Bueno, la principal meta en transición energética, que es una de las más importantes, es que toda la nueva renovación de flota de aquí al 2030 deba tener el certificado de las tecnologías más limpias que se puedan implementar en cada uno de los de los proyectos.