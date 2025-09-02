¿Estrés financiero? Tres consejos para ordenar tus finanzas personales

El estrés por el manejo del dinero es una preocupación generalizada en México, de acuerdo con la investigación Vanguard Money Attitudes Survey 2023.

El estudio, aplicado a una muestra aleatoria de clientes de la firma de inversión Vanguard con al menos dos años de actividad de inversión continua, reveló que 63 por ciento de los adultos en Estados Unidos experimenta estrés financiero, mientras que en México la cifra alcanza 59.5 por ciento, según datos de la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) 2023.

En el plano demográfico, las mujeres son las más afectadas, con 49 por ciento reportando estrés financiero frente a 40 por ciento de los hombres.

Estrés financiero puede impactar en lo físico y emocional

Este malestar puede manifestarse en síntomas físicos y psicológicos como procrastinación, dificultad para tomar decisiones, sensación de estar abrumado, alteraciones del sueño y problemas de concentración.

Entre las principales causas, la deuda con tarjetas de crédito aparece como el factor más determinante, ya que impacta al 80 por ciento de los encuestados.

“Nuestro objetivo es identificar las medidas más efectivas para reducir el estrés financiero y fortalecer la planeación económica personal. Al enfocarnos en los aspectos que sí podemos controlar, aumentamos significativamente la probabilidad de disminuir la presión financiera y alcanzar una economía más sólida y saludable”, explicó Guillermo Vilchis, Institutional Sales Executive de Vanguard Latam.

Tres pasos para reducir el estrés financiero

El informe subrayó que la mentalidad y la planificación financiera son herramientas poderosas para mitigar la presión económica.

En particular, destaca tres pilares fundamentales para alcanzar el bienestar financiero, entendido como la capacidad de cumplir con las obligaciones actuales y avanzar hacia metas futuras:

Tomar el control de las finanzas. Crear un presupuesto funcional, pagar al menos el mínimo de las deudas, aprovechar los ahorros igualados por el empleador y priorizar el pago de créditos con mayores intereses.

Prepararse para lo inesperado. Construir un fondo de emergencia que cubra entre tres y seis meses de gastos, revisar necesidades de seguros y organizar documentos legales como testamentos y poderes notariales.

Avanzar hacia los objetivos. Incrementar las aportaciones a cuentas con ventajas fiscales, como los planes de jubilación, y planificar a largo plazo para mejorar significativamente los resultados financieros.

“Estos pequeños pasos pueden significar un mundo de diferencia para alcanzar los objetivos financieros. Es importante hacerlo poco a poco para reducir el estrés e incrementar el bienestar financiero”, señaló Julio González, Business Development Manager de Vanguard Latam.

El estudio concluyó que, si bien el rendimiento de las inversiones es relevante, la planeación financiera disciplinada es el factor más determinante para lograr seguridad económica y disminuir los niveles de estrés.

