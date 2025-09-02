Once ‘terroristas’ del Tren de Aragua murieron en ataque de EU a barco que salió de Venezuela

Las fuerzas armadas de Estados Unidos lanzaron un ataque contra un barco que transportaba drogas desde Venezuela en aguas internacionales del Caribe, acción en la que murieron once “terroristas” del Tren de Aragua, grupo criminal vinculado con el presidente Nicolás Maduro.

Así lo informó el presidente Donald Trump, en medio de tensiones por el despliegue de buques de guerra estadounidenses cerca de las costas venezolanas para hacer frente a organizaciones criminales en la región y contener las rutas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Trump detalló que ordenó al ejército estadounidense efectuar “un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur”.

“El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos . El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas“, añadió Trump en la plataforma Truth Social.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó el “ataque letal” contra la embarcación procedente de Venezuela, cargada con drogas y operada “por una organización narcoterrorista”.

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

Rubio compartió un video difundido primero por Trump, en el que se aprecia a la embarcación mientras avanza por aguas del Caribe, momentos antes del ataque aéreo que hace al barco estallar e incendiarse.

Desde el 7 de agosto, Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información relevante que lleve a la captura del presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, quien estaría involucrado, junto a otros altos funcionarios, en tráfico de drogas, trata de personas y lavado de dinero, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

La OFAC ha señalado a Maduro como el presunto líder del Cártel de los Soles, organización criminal que proporcionaría “apoyo material” al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa, en México.

En febrero, la administración de Trump designó al Tren de Aragua como una organización terrorista global, junto al Clan del Golfo, de Colombia, y la Mara Salvatrucha, o MS-13, señalada como salvadoreña aunque tiene sus orígenes en California, Estados Unidos.

cehr