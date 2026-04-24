¿Quién era Óscar? El niño que murió por comer una hamburguesa contaminada

Más allá de los reportes sanitarios sobre el local Make Your Burger, está la historia de Óscar, un niño de 8 años cuya muerte ha conmocionado a la comunidad de Curanilahue, Chile.

Sus familiares y amigos lo recuerdan como un pequeño alegre, cariñoso y lleno de energía.

Óscar estudiaba el tercer año básico en el Colegio Continental de Curanilahue. Sus compañeros y profesores están devastados por la pérdida de un alumno que destacaba por su facilidad para hacer amigos y su actitud positiva, dejando un gran vacío en su salón de clases.

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Familia, amigos y la comunidad escolar se unieron para despedirlo ı Foto: Especial

Lo que parecía una cena normal se transformó en una pesadilla médica de un mes. Tras comer una hamburguesa que presuntamente estaba cruda, la salud de Óscar se deterioró gravemente debido a las toxinas de una bacteria, enfrentando complicaciones fatales.

La salud del menor sufrió un deterioro devastador debido a la infección, la cual provocó que sus riñones dejaran de funcionar. A esto se sumó una destrucción masiva de glóbulos rojos que impidió cualquier posibilidad de recuperación ante la pérdida de células sanguíneas.

Finalmente, la agresividad de la bacteria derivó en una falla generalizada que dañó sus órganos vitales en muy poco tiempo.

A pesar de los esfuerzos en la UCI del Hospital Regional de Concepción, donde permaneció conectado a máquinas de asistencia, Óscar falleció a causa de un paro cardiaco.

La familia siente una mezcla de tristeza e indignación. Sus parientes exigen que los responsables asuman las consecuencias, pues aseguran que la mala preparación de la comida fue la causa de la tragedia.

Por su parte, el local afirma que se trata de un caso aislado y que ya entregó la información necesaria a las autoridades.

“Queremos que esto sirva de lección para que ningún otro niño muera”, expresó su abuelo. Actualmente, muchas personas en redes sociales se han unido al pedido de justicia, exigiendo leyes sanitarias más estrictas para evitar que algo así vuelva a ocurrir.