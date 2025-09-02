Herman Harris Fleishman Cahn, la fundación CASA y SHARE+ reciben el Premio Eugenio Garza Sada 2025.

FEMSA y el Tecnológico de Monterrey entregaron el Premio Eugenio Garza Sada 2025 a Herman Harris Fleishman Cahn, la fundación CASA y SHARE+ por el impulso al desarrollo social y económico de las comunidades, fomentando el liderazgo humanista para el crecimiento social del país.

El Premio Eugenio Garza Sada –otorgado desde 1993– entregó un estímulo económico de 2 millones de pesos distribuido entre tres categorías, las cuales son:

Liderazgo Empresarial Humanista

Emprendimiento Social

Innovación Social Estudiantil

El Premio Eugenio Garza Sada 2025 reconoció al señor Herman Harris Fleishman Cahn, presidente de GT Global, en la categoría Liderazgo empresarial humanista. También otorgó el estímulo económico a la fundación Centro de Asesoría y Promoción Juvenil (CASA) en la categoría Emprendimiento Social y, finalmente, la startup SHARE+ se alzó como ganadora en la categoría Innovación Social Estudiantil.

En la ceremonia de premiación de la edición 2025, José Antonio Fernández Carbajal, presidente ejecutivo del Consejo de Administración y Director General de FEMSA, afirmó que las y los ganadores del Premio comparten el espíritu de servicio por la gente y el verdadero liderazgo humanista e hizo un llamado a seguir trabajando juntos por el país.

“Inspirados en esta voluntad inquebrantable de Don Eugenio Garza Sada y con visión de largo plazo, trabajemos juntos para que México salga adelante frente a la incertidumbre. Tenemos que fortalecer la economía de mercado, mejorar la educación, poner mayor atención a los jóvenes, acercarnos a mejorar nuestras comunidades, exigir mayor seguridad y reforzar nuestra democracia”, resaltó.

Por otra parte, David Garza Salazar, presidente ejecutivo del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, comentó que “el Premio Eugenio Garza Sada reconoce las trayectorias e iniciativas de líderes que, con su obra social y labor de emprendimiento, favorecen a México. Este galardón nos recuerda el legado de nuestro fundador, don Eugenio Garza Sada, reconociendo e inspirando una cultura emprendedora que impulsa el desarrollo social y económico de nuestras comunidades. A las y los ganadores de la edición 2025, gracias por recordarnos que el liderazgo se mide por el impacto colectivo que generamos, por ser ejemplo, inspiración y motor de cambio. A nombre de toda la comunidad del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, nuestra admiración y profundo reconocimiento”.

Desde 1993, el galardón ha reconocido a 78 ganadores: 33 líderes empresariales, 32 organizaciones de la sociedad civil y 13 proyectos sociales. En conjunto se han beneficiado a más de 9 millones de personas en 26 ciudades y 18 estados de la República.

