ANPACT refuerza su compromiso ambiental con la Jornada de Reforestación 2025 en Toluca

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) celebró la cuarta edición de su Jornada de Reforestación en el Parque de la Ciencia Sierra Morelos, en Toluca, Estado de México, como parte de su estrategia ambiental y de responsabilidad social.

La industria automotriz de vehículos pesados, representada por la ANPACT e integrada por empresas como Daimler Buses México, Dina, Foton, Freightliner, Hino, International, Isuzu, Kenworth, Mack, MAN, Mercedes-Benz Vanes, Scania, Volkswagen, Volvo y Cummins, reunió a 86 voluntarios para sembrar 600 pinos de las especies “Hartwegii” y “Montezumae”. Estos árboles, nativos de la región, resultan fundamentales para la recarga de acuíferos, la captura de carbono y el equilibrio de la biodiversidad local.

“Al plantar cada árbol estamos sembrando futuro, estamos fortaleciendo la capacidad de nuestros bosques para absorber carbono, procurar el ciclo de la lluvia, conservar el suelo y convertirse en refugio de especies locales. La reforestación también es un recordatorio del papel que debemos asumir como sociedad y como industria para preservar los recursos naturales y dejar un legado positivo a las siguientes generaciones”, afirmó Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la ANPACT.

La jornada incluyó la actividad denominada “Caminata por un Bosque Limpio”, en la que brigadas de participantes recogieron residuos en senderos y áreas públicas del parque. Además, especialistas ofrecieron una charla sobre los riesgos que amenazan a los bosques, entre ellos incendios, tala ilegal y expansión urbana sin control.

El proyecto forma parte de las acciones ambientales de la ANPACT y sus empresas afiliadas, alineadas con los principios ESG, que priorizan factores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa. La asociación destacó que estas iniciativas no solo contribuyen a restaurar ecosistemas y proteger la biodiversidad, sino que también generan beneficios para las comunidades cercanas.

La reforestación 2025 se enmarca en la visión de la próxima Expo Transporte ANPACT, que tendrá lugar del 12 al 14 de noviembre en Expo Guadalajara. El encuentro busca consolidarse como el foro más relevante del autotransporte en América, con la sustentabilidad, la movilidad segura y la descarbonización como ejes centrales de su agenda.

Los resultados de ediciones anteriores respaldan el impacto de esta estrategia: en 2019 se sembraron 300 árboles en Puebla; en 2023, 500 en Ocoyoacac; y en 2024, 600 en La Marquesa, con una tasa de sobrevivencia del 90%.

Con estas acciones, la industria de vehículos pesados fortalece su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, en particular el número 15, que promueve la protección de los ecosistemas terrestres.

