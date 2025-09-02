Ven especialistas mejora en la economía de 0.4%

Pese a un escenario arancelario y caída en el consumo nacional, expertos en la materia prevén un avance de la economía mexicana de 0.4 por ciento para este 2025. Se trata del tercer incremento consecutivo en la previsión del consenso; no obstante, analistas ven una economía en “atonía y estancamiento”.

En la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Agosto de 2025, realizada por el Banco de México (Banxico), se dio a conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) de México dejaría atrás un escenario de contracción económica, situación prevista por ejemplo por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

El Dato: Los especialistas señalan que esperan que la tasa de interés interbancaria cierre el año en un nivel de 7.25 por ciento, inferior al actual, que es de 7.75 por ciento.

“Las expectativas de crecimiento económico para 2025 aumentaron con respecto al mes previo, en tanto que para 2026 se mantuvieron en niveles similares”, señaló la encuesta.

TE RECOMENDAMOS: Kapital se vuelve Grupo Financiero HSBC anuncia a Multiva como su nuevo fiduciario

Entre abril y junio de 2025, los expertos previeron un cierre de año más complicado, ya que en dicho periodo las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump sobre imponer aranceles a varios productos mexicanos, amenazaron al desempeño de la economía.

El 2025 arrancó con una estimación del PIB de 1.0 por ciento y se diluyó hasta una expectativa de 0.4 por ciento actual, tras haber pasado por un mínimo de 0.18 por ciento.

50 puntos, barrera no superada por Indicador No Manufacturero

En una situación similar, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) prevé un crecimiento económico similar al cierre de este año, por lo que concluyeron que la economía nacional se encuentra en una fase de “atonía” y “estancamiento”.

Por un lado, el organismo informó que el Indicador Manufacturero, que brinda información sobre el comportamiento del sector industrial nacional, permanece en zona de contracción por décimo séptimo mes consecutivo.

Por su parte, explicó que el Indicador No Manufacturero, aquel que revisa al sector de comercio y servicios, continuó por debajo de 50 puntos al estacionarse en los 49.9 puntos. “Esta situación advierte una débil tracción económica en el tercer trimestre del año, así como una economía que transita entre atonía y estancamiento”, añadió el instituto.

Informó además que los indicadores IMEF están anticipando un crecimiento muy cercano a cero para la segunda mitad del año.

INFLACIÓN. El nivel objetivo de la inflación general de Banxico es de 3.0 por ciento más o menos un punto porcentual; es decir, mínima de 2.0 por ciento y máxima de 4.0 por ciento. En este sentido, la encuesta de Banxico prevé que esta tasa cierre 2025 en un nivel de 3.97 por ciento, apenas dentro del rango mencionado.

Por otro lado, la tasa de interés interbancaria culminaría este año en un nivel de 7.25 por ciento. Actualmente se encuentra en 7.75 por ciento.

Esto quiere decir que el consenso de especialistas aún ve una disminución de hasta 50 puntos base para las siguientes reuniones de política monetaria de Banxico.

Esta tasa es una herramienta monetaria que se utiliza para controlar la inflación. En términos generales, a un nivel más alto de la tasa, se limita la demanda de productos, a un nivel más bajo, se incentiva el consumo.

“La mayoría de expertos opinó que sería recomendable que Banco de México tomara una actitud de mayor cautela en sus decisiones de política monetaria para asegurar la convergencia de la inflación”, concluyó el IMEF.