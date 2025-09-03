FEMSA y el Tec laurean el desarrollo y liderazgo

FEMSA y el Tecnológico de Monterrey entregaron el Premio Eugenio Garza Sada 2025, a Herman Harris Fleishman Cahn, presidente de GT Global; al liderazgo de la fundación Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, así como a la startup social SHARE+, con lo que reconocieron la cultura emprendedora, el desarrollo social y económico, así como el liderazgo humanista de estas personas y sus iniciativas.

El galardón, que desde hace más de tres décadas, reconoce a este tipo de acciones fue creado en 1993 en honor a Don Eugenio Garza Sada, empresario y filántropo que dejó un legado profundo en la vida económica y social de México.

32 ediciones lleva el Galardón Eugenio Garza Sada

La edición de este año reconoció en la categoría de Liderazgo empresarial humanista a Herman Harris Fleishman Cahn, presidente de GT Global, empresa de logística con sede en Tampico, Tamaulipas.

Bajo su dirección, la compañía ha generado más de 58 mil empleos y, a través de la Fundación Fleishman ha impulsado programas educativos y sociales que han beneficiado a más de 7 millones de personas. Su trabajo combina la visión empresarial con un fuerte compromiso con el progreso de las comunidades.

En la categoría de Emprendimiento social, fue reconocida la labor del Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. (CASA), organización de la sociedad civil con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, que promueve el bienestar integral de la juventud.

CASA desarrolla programas para prevenir la deserción escolar, fomentar la cultura y fortalecer el empoderamiento juvenil. Tan solo en el último año, sus actividades alcanzaron a 3 mil 800 jóvenes, y desde su fundación han impactado de manera positiva a más de 45 mil personas en la frontera norte del país.

Finalmente, en la categoría de Innovación social estudiantil, el premio fue para SHARE+, proyecto impulsado por estudiantes del Tecnológico de Monterrey, campus Toluca. La iniciativa nació en 2020 con el objetivo de brindar herramientas educativas a comunidades sin acceso a Internet, contribuyendo a cerrar la brecha digital. Desde entonces ha mejorado las oportunidades de aprendizaje de más de 100 mil personas, de las cuales 10 mil fueron beneficiadas tan sólo en el último año. El proyecto refleja la vocación social y la capacidad de los universitarios.

Durante la ceremonia, José Antonio Fernández Carbajal, presidente ejecutivo del Consejo de Administración y director general de FEMSA, destacó que los galardonados representan el espíritu de servicio y liderazgo humanista que distinguió a don Eugenio Garza Sada.

“Inspirados en esta voluntad inquebrantable y con visión de largo plazo, trabajemos juntos para que México salga adelante frente a la incertidumbre. Tenemos que fortalecer la economía de mercado, mejorar la educación, poner mayor atención a los jóvenes, acercarnos a mejorar nuestras comunidades, exigir mayor seguridad y reforzar nuestra democracia”.

Por su parte, David Garza Salazar, presidente ejecutivo del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, señaló que el premio es un recordatorio del legado del fundador de la institución y un impulso para seguir fortaleciendo una cultura emprendedora. “Este galardón reconoce trayectorias e iniciativas que favorecen a México. Nos recuerda que el liderazgo se mide por el impacto colectivo que generamos y por la capacidad de inspirar y transformar. A los ganadores de la edición 2025, nuestra admiración y reconocimiento por ser motor de cambio”, dijo.

Además del reconocimiento público, los galardonados recibieron la escultura “Luz Interior” de la artista mexicana Yvonne Domenge, un diploma y un estímulo económico que en conjunto asciende a 2 millones de pesos, repartidos entre las tres categorías. “Con ello, FEMSA y el Tecnológico de Monterrey reiteran su compromiso de fortalecer proyectos que contribuyan a construir un país más equitativo, próspero y solidario”, dijo.