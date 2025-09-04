Came y baja rentabilidad opacan junta de Sofipos

Jiutepec, Morelos

El miércoles arrancó la Convención de Sociedades Financieras Populares (Sofipos) en Jiutepec, Morelos, evento marcado por una protesta de ahorradores de la financiera Came, quienes acudieron desde diferentes puntos de México para exigir justicia y la devolución de sus ahorros. En torno al tema, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) llamó a estas entidades a mejorar sus controles internos y su rentabilidad financiera.

Los ahorradores arribaron a las instalaciones del Hotel Sumiya, sede del evento, para intentar dialogar con algún funcionario que les pudiera ayudar en su caso; allí, fueron atendidos por Miriam Chávez, directora General de la Asociación Mexicana de Sofipos.

El Dato: algunos defraudados por Came esperan que se active el Prosofipo, fondo de protección cercano a los 212 mil pesos, para recuperar una parte de sus recursos.

“Nos atendieron, pero dijeron más de lo mismo”, comentó Edna Ávila, representante de los defraudados, en referencia a que aún no hay solución para los ahorradores; de acuerdo con éstos, la directora General comentó que Ávila se quejó. Además, a las inmediaciones del sitio acudieron miembros del ejército mexicano, quienes vigilaban los movimientos de los manifestantes.

“Los mandaron los de la asociación, porque los del fraccionamiento donde se encuentra el hotel hasta agua nos llevaron. Los del hotel nos dijeron que fueron ellos quien los mandaron”, comentó la representante. “Una señora grande se se puso mal del susto. Porque nos apuntaban de verdad, no se qué pensaban al mandarlos”, añadió.

El desplante de la Asociación de las Sofipos se suma al de la Presidencia de México, que en un documento les externó que no podían atenderles debido a que no contaban con facultades para sus solicitudes.

-17.03 por ciento, nivel de capitalización de la Sofipo Came

“Atenta al contenido de su solicitud, con relación a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les ha manifestado no tener competencia para investigar su planteamiento, hago de su conocimiento que la autoridad encargada de realizar las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos con apariencia de delito, lo es el Ministerio Público”, indicó la Unidad de Servicios a la Comunidad, que intervino tras haber recibido facultades de parte de la Oficina de Atención Ciudadana.

CAE CAPITALIZACIÓN. En su discurso, Alfredo Navarrete, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP, mencionó que la capitalización en las Sofipos ha disminuido en el último año. Además, mencionó que los clientes van en aumento y que el sector debe mejorar sus controles internos.

“El nivel de capitalización pasó de 233.6 por ciento en junio de 2024 a 170.7 por ciento en junio de 2025, en términos de calidad de persona. El índice de morosidad se ubicó en 10.3 por ciento al segundo trimestre de este año respecto a la rentabilidad del sector, se registró un decremento importante al pasar de menos 15.1 por ciento en junio de 2024 a menos 32.7 por ciento”, comentó.

El funcionario señaló que estos datos están “sesgados” por tres Sofipos, aunque no mencionó cuáles; dijo también que no todas las financieras de este sector se encuentran en ese nivel.

“En su conjunto estos indicadores confirman la necesidad: reforzar controles internos y mejorar la gobernanza de las Sofipos”, comentó.

