Detecta ARegional 24 estados deficientes en transparencia

Del total de entidades federativas mexicanas, 24 tienen una deficiencia en transparencia fiscal, es decir, sus portales web no se encuentran actualizados o incluso no hay acceso a ellos; sólo Querétaro y Jalisco fueron considerados como estados transparentes y el resto alcanzó un nivel suficiente, según el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) de la consultora ARegional.

Además, el promedio nacional de transparencia se ubicó en 61.22 puntos de 100 posibles, una contracción de 11.62 puntos a tasa anual respecto al año anterior.

El ITDIF es un “instrumento estadístico que permite conocer la disponibilidad de la información fiscal generada por los gobiernos estatales, a través de la revisión de la información fiscal relativa a las gestiones financieras que realizan estos y que deben publicar en sus portales electrónicos oficiales”, añadió la firma.

TE RECOMENDAMOS: Renuevan estrategia Convenio en gasolina evita incertidumbre

El Dato: El pasado 20 de marzo se promulgó esta ley con el fin de garantizar el derecho humano al acceso a la información y promover la transparencia.

Según los resultados del índice, las entidades consideradas como deficientes tuvieron una clasificación por debajo de los 60 puntos, e incluso 16 de ellas no alcanzaron a superar el promedio nacional. “Tres de cada cuatro gobiernos cuenta con transparencia deficiente”, señaló Elisa Flores Silva, analista de Transparencia y Buen Gobierno de ARegional.

Los estados mexicanos que tuvieron una calificación deficiente fueron Veracruz, Zacatecas, Campeche, Hidalgo, Tabasco, Colima, Estado de México, Yucatán, Coahuila, Baja California Sur, Michoacán, Nayarit, Tlaxcala, Baja California, Durango, Morelos, Quintana Roo, Ciudad de México, Sonora, San Luis Potosí, Guerrero, Chiapas y Aguascalientes.

La analista destacó que éste último cayó 57.76 puntos y se ubicó en el último lugar de la lista, dado que “dejó su portal abandonado completamente; si tratas de acceder al portal de transparencia, al menos al momento de la evaluación, no tenías acceso al portal, o sea, era un error de acceso completo”. La entidad sólo alcanzó a registrar 13.89 puntos.

4a ocasión que Querétaro tiene el primer lugar del índice

Asimismo, Sonora fue otra de las entidades que mantuvo su portal de transparencia inactivo; en él, muchos de los hipervínculos mostraron errores y además registró una contracción de 40.61 puntos para ubicarse con sólo 47.25 puntos de 100. “Es un caso que nos llamó la atención porque había logrado avanzar mucho en años anteriores y en esta evaluación cae”, detalló la especialista.

Por su parte, Puebla, Guanajuato, Chihuahua, Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa, fueron las entidades que se ubicaron entre los 75 a 90 puntos y son considerados como estados con suficiente transparencia porque, aunque cumplen con lo que mandata la ley, tienen deficiencias en sus portales. “Tienen todas las variables disponibles de las que se evalúan en el indicador. Sin embargo, todavía encontramos en ellos formatos de documentos en imagen o alguna información no actualizada a 2025, pero sí a 2024”, destacó Silva Flores.

Las únicas dos entidades que tienen una calificación por arriba de los 90 puntos y que son consideradas transparentes, fueron Querétaro y Jalisco, porque sus portales, al momento de hacer la evaluación, estuvieron ordenados y se encontró información actualizada en formatos abiertos o en documentos de hoja de datos o en formato PDF.

“Tenemos sólo dos clasificados como estados transparentes, es decir, que tienen más de 90 puntos: Querétaro, que repite por cuarta ocasión en primer lugar, y Jalisco sube puntos y se posiciona en estados transparentes. El trabajo que han hecho ambos se refleja en sus portales, son ordenados, se accede a la información en formatos abiertos, generalmente Excel, PDF, se puede consultar, se puede navegar dentro de la información, la información está actualizada; realmente cumplen, desarrollan y presentan todas las variables de calidad que se exigen en el indicador”, explicó la analista.

Cutberto Anduaga Lugo, director general de ARegional, sostuvo que tras realizar el análisis se encontró que hubo una contracción importante en el promedio nacional de transparencia y que varias entidades cayeron en su calificación como estados transparentes y perdieron lugares en el ranking nacional, porque a pesar de que en marzo se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, hay “un vacío legal”.

“No se imaginan la cantidad de portales que hay cerrados de los gobiernos estatales porque están esperando cómo fluye la ley, cómo avanza la ley, cómo baja la ley y hasta dónde va a llegar la responsabilidad de las entidades federativas”, añadió.

Señaló que, tras la publicación de la Ley, el siguiente paso que debían realizar los gobiernos estatales era erigir el Sistema Nacional de Transparencia, el cual debió constituirse entre julio y agosto, pero nada ha ocurrido.

“No debe de haber ninguna justificación para cerrar un portal de internet de una Secretaría de Finanzas de una entidad federativa, ninguna. Y nos llevamos la sorpresa de que hay portales cerrados y eso nos habla mucho de la indiferencia, nos habla de la confusión que existe en cuanto a la aplicación de esta ley general en los gobiernos estatales”, puntualizó Flores.

Finalmente, Edgar del Valle, del Consejo Consultivo de ARegional, señaló la clara omisión de los gobiernos estatales por no tener información disponible y aseguró que lo que ocurrió con la Ley publicada es que sus artículos transitorios no fijan el plazo de implementación.

Entidad

Querétaro Jalisco Puebla Guanajuato Chihuahua Oaxaca Nuevo León Sinaloa Veracruz Zacatecas Baja California Durango Morelos Quintana Roo Ciudad de México Sonora San Luis Potosí Guerrero Chiapas Aguascalientes