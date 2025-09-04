Femsa controlará 100% de las operaciones de Oxxo en Brasil

Fomento Económico Mexicano (Femsa) anunció hoy que llegó a un acuerdo definitivo con la empresa Raízen, en la que se concluyó que la mexicana opere en un 100 por ciento las actividades de Oxxo en el país sudamericano.

“Para terminar amistosamente su Joint Venture en Brasil conocida como “Grupo Nós” que incluye tiendas de proximidad Oxxo y tiendas de conveniencia Shell Select, lo que permitirá a ambas compañías enfocarse en sus respectivas estrategias de negocio”, señaló Femsa en un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Según los términos del acuerdo, Femsa conservará todas las tiendas Oxxo en Brasil, así como el centro de distribución ubicado en Cajamar, São Paulo, mientras que Raízen conservará todas las tiendas de conveniencia Shell Select.

“Apreciamos enormemente nuestra colaboración con Raízen, que ha sido fundamental para establecer la presencia de OXXO en Brasil”, dijo José Antonio Fernández Garza, director General de Femsa Retail.

Todos los demás activos y pasivos se asignarán entre Raízen y FEMSA según lo acordado en el acuerdo definitivo. “La transacción será neutral en caja para ambas partes, y Femsa asumirá la deuda existente y pendiente de Grupo Nós a la fecha de cierre”, indicó la compañía regiomontana.

Oxxo Brasil es una prioridad estratégica dentro de la estrategia del negocio retail de Femsa, señaló la empresa, añadiendo que el “gran tamaño del mercado”, su entorno de retail altamente fragmentado, y la alta relevancia de la propuesta de valor de Oxxo para el consumidor brasileño presentan una oportunidad de crecimiento importante.

Femsa indicó que tiene como objetivo construir un negocio “escalable y rentable” enfocándose en la expansión acelerada de la base de tiendas, adaptando el formato Oxxo a las necesidades de los consumidores locales, e impulsando el retorno del capital invertido a largo plazo mediante el crecimiento sostenido de los ingresos y la eficiencia operativa.

“Desde su llegada a Brasil, Femsa ha adaptado la oferta de Oxxo para satisfacer las preferencias de los consumidores locales, introduciendo el concepto de la tienda de proximidad independiente en un mercado aún dominado por el comercio tradicional”, indicó,

Informó que este enfoque aprovecha la baja penetración de los formatos de conveniencia modernos para brindar experiencias de retail estandarizadas y modernas a los consumidores brasileños.

“Al dar el siguiente paso para operar de forma independiente, seguimos totalmente comprometidos con el fortalecimiento y la expansión de Oxxo en este dinámico mercado.

Brasil sigue siendo un punto de enfoque clave en la estrategia de crecimiento de largo plazo de Femsa”, comentó el directivo.

La empresa culminó que la finalización de la separación de las tiendas Oxxo y las tiendas de conveniencia Shell Select está sujeta a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales, y se espera que cierre en los próximos meses.

