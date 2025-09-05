CNBV busca alinear estándares de seguridad de banca a Sofipos

Las utilidades de las instituciones de crédito hilan cuatro meses a la baja.

En Jiutepec, Morelos.

Lucía Buenrostro, vicepresidenta de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) comentó que la institución busca alinear los estándares de seguridad bancaria a las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), para evitar fraudes y problemas de liquidez en el sector.

Los comentarios de la funcionaria se dieron mientras Came, una Sofipo con más de 30 años de trayectoria, supuestamente incurrió en un fraude a sus clientes. También se da en un contexto en el que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa fueron acusados de lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La reciente regulación bancaria, que busca adaptar el sector Sofipo, se publicó en junio del año pasado y su objetivo es implementar mecanismos de identificación, medición, prevención, control y respuesta de posibles eventos por conductas observables para la prevención del fraude.

El Dato: Las Sofipos son instituciones que buscan promover la captación de recursos y colocarlos como créditos al público en general.

“Es que no todo es oscuro, gris y difícil, sino que hay momentos en la vida de las personas y también de las instituciones que tenemos que repensar y decir bueno, nos tenemos que levantar, reconocer las cosas que hacemos bien y ver qué es lo que podemos hacer mejor”, comentó Buenrostro durante su participación en la Décima Convención de Sofipos.

El regulador financiero lanzó hace un año un “plan de gestión para la prevención del fraude” en la banca mexicana, el cual contiene lineamientos, metodologías de análisis y acciones mínimas que establecen la estrategia, procesos operativos y los proyectos para llevar a cabo la identificación, medición, monitoreo, y atención a las conductas observables, así como a la prevención, detección, respuesta oportuna y resarcimiento monetario del daño al público usuario derivados de éstas. Además, obligó a los bancos a tener nuevas figuras de cumplimiento como: un oficial de seguridad, algún comité de gestión de fraudes, el responsable de prevención de fraudes, sistema de detección, canales de comunicación, operaciones con identificación digital, entre otras.

36 Sofipos autorizadas por la CNBV operan en México

En este sentido, la vicepresidenta de regulación en la CNBV comentó que el sector financiero mexicano esta creciendo y que justamente por ese motivo se deben impulsar mejoras. ”El reto es crecer, pero con confianza”, comentó.

La propuesta anunciada por Lucía Buenrostro consiste en mejorar los requerimientos de capital para las Sofipos, impulsar medidas correctivas cuando fallen al cumplimiento de la regulación. También, habló sobre un proyecto de indicadores de liquidez, ya que éste es esencial para el buen funcionamiento de una institución financiera que recauda dinero de las personas.

Igualmente, mencionó que buscan mitigar los casos de fraude en las instituciones de este sector, para que los usuarios de las Sofipos “tengan más confianza”.

“Una de las cosas que siempre notamos es la frustración entre los ahorradores cuando hay un fraude o tienen una pérdida en su patrimonio, que se sienten que no son ni siquiera escuchados o atendidos”, comentó.

Explicó que en este proyecto, se buscó que, por lo menos las instituciones tengan ese seguimiento o cuando hay una reclamación se atienda a los usuarios.

Dijo que el objetivo de las actualizaciones es también facilitar las actividades de negocio de las financieras, como incrementar los límites de financiamiento.