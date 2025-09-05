Venta Nocturna de Liverpool 2025: ¿Cuándo es la siguiente temporada y qué ofertas habrá?

En sus marcas, ¿listos? ¡A comprar! Las temporadas de ofertas son el mejor momento para comprar aquellos productos que tienes pendientes y que ocupan espacio en tu lista de deseos. ¿Una prenda nueva? ¡Adelante! ¿Una computadora para las tareas de tu familia? ¿Por qué no? La Venta Nocturna de Liverpool es una oportunidad única para comprar estos artículos.

La tienda mexicana Liverpool, conocida por su variedad de productos de moda, estilo, tecnología y demás, celebra una temporada de ofertas cuatro veces al año para que nadie se pierda de la oportunidad de estrenar. Esta se conoce como la Venta Nocturna o, por su nuevo nombre: La Nocturna de Liverpool.

⏰ ¡La Última Venta Nocturna del Año está por terminar!

Esta es tu última oportunidad para encontrar el regalo ideal con hasta 30% de descuento.

Entra auí 👉 https://t.co/2uQEGXdUU5 pic.twitter.com/fuhNYohYyW — Liverpool México (@liverpoolmexico) December 12, 2021

Ahora, antes de acercarnos a la recta final del año, y para impulsar las compras en esta temporada de otoño, Liverpool celebrará una tercera y penúltima edición de La Nocturna en 2025. Te decimos cuándo es y cómo comprar para que no te quedes fuera de estas grandes ofertas.

¿Cuándo es la tercera Venta Nocturna de Liverpool en 2025?

Liverpool celebra sus días de ofertas conocidos como La Nocturna cuatro veces al año, lo cual ocurre cerca de fechas estratégicas como el Día de las Madres (10 de mayo) o Día del Padre (tercer domingo de julio) para presentarse como una opción atractiva a la hora de escoger el regalo.

Interior de una tienda Liverpool. ı Foto: Flickr

Sin embargo, después de estas dos fechas, La Nocturna de Liverpool se celebra otras dos ocasiones al año: una, claramente, cerca de la Navidad, mientras que una más corresponde al aniversario de la tienda, que se celebra el primer fin de semana de octubre.

De esta forma, la tercera edición en 2025 de La Nocturna de Liverpool se celebrará desde el viernes 3 hasta el domingo 5 de octubre.

La Nocturna de Liverpool es una oportunidad para encontrar las mejores ofertas en la tienda. ı Foto: Captura de pantalla

Durante esos tres días, Liverpool presentará ofertas increíbles en ropa, electrónicos, mueblería, estilo de vida y todos sus departamentos, las cuales se darán a conocer en su momento.

Recuerda que, durante esta temporada de ofertas, algunas sucursales pueden extender su horario de operación, aunque se buscan impulsar las compras a través de la aplicación Liverpool Pocket mediante beneficios exclusivos.

Liverpool invita a interesados en sus ofertas a descargar la app Liverpool Pocket. ı Foto: Liverpool

Sin embargo, aunque las fechas de La Nocturna de Liverpool se repiten cada año, la tienda aún no ha hecho el anuncio oficial de la edición de octubre de 2025, por lo que la invitación es a estar pendiente de sus canales oficiales.

