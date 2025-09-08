S&P ratifica calificación crediticia de México

La agencia calificadora internacional S&P ratificó la calificación crediticia de México, argumentó que el Gobierno mexicano mantendrá estables las finanzas públicas y la carga de la deuda soberana en los próximos dos años. Esta noticia se dio el mismo día en que la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregará el Presupuesto Económico para 2026.

S&P señaló que esta estabilidad se logrará mediante una gestión macroeconómica cautelosa que incluya una política monetaria prudente y el retorno a déficits fiscales moderados.

“Asimismo, anticipa que el gobierno gestionará de manera pragmática las diferencias con Estados Unidos en materia comercial, migratoria, entre otros, con el fin de preservar la estabilidad económica y mantener la profunda integración entre ambas economías”, señaló Hacienda en un documento.

La calificadora señaló también que el marco institucional del país garantiza estabilidad política, así como la aplicación de políticas fiscales y monetarias cautelosas respaldadas por un régimen de tipo de cambio flexible.

“Varios años de disciplina monetaria y el desarrollo de los mercados de capital locales han fortalecido la flexibilidad monetaria del país”, añadió.

Explicó que estos factores han sido clave para la solidez crediticia soberana, manteniendo la confianza de los inversionistas y el acceso a los mercados globales de capital.

Además, la agencia resaltó que una gestión fiscal prudente permitirá reducir el déficit del sector público en 2025 y mantenerlo contenido en adelante, lo que estabilizará la carga de la deuda soberana.

De acuerdo con sus estimaciones, la deuda neta del sector público se ubicará en torno a 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 y en los próximos años.

Señaló que los pasivos contingentes son limitados, aunque prevén un apoyo extraordinario para Pemex y la CFE en caso de ser necesario.

“S&P consideró que la administración actual ha mostrado pragmatismo y voluntad para trabajar con el sector privado con el fin de promover el crecimiento económico”, destacó Hacienda.

Además, de acuerdo con la dependencia, la calificadora celebró el Plan México, un programa diseñado para impulsar la inversión y el empleo, al tiempo que fortalece su política de seguridad y coordinación institucional.

La agencia también previó que una trayectoria decreciente en las tasas de interés, así como mayores inversiones por nearshoring, contribuirán a incrementar el potencial del crecimiento económico en el mediano plazo. Con esta ratificación, México mantiene su acceso en condiciones favorables a los mercados financieros.

“La Secretaría de Hacienda reitera su compromiso con la estabilidad macroeconómica, el manejo responsable de la deuda y la consolidación de un entorno propicio para el crecimiento sostenido”, informó.

