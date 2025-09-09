Busca CFE Fibra E colocar su 1.er bono

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que su fideicomiso CFE Fibra E inició reuniones con inversionistas con el objetivo de colocar un bono internacional en los próximos días, se trataría del primero en su historia.

En un documento, señaló que ésta es la primera emisión de la CFE Fibra E desde 2018, y da inicio a la implementación de la estrategia de financiamiento diseñada por la CFE, liderada por la Maestra Emilia Calleja Alor, para materializar su Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030.

650 mdd es el monto posible que prevé colocar Fibra E

“Los recursos que se obtengan se destinarán a robustecer y extender la infraestructura de Transmisión, servicio indispensable para el desarrollo de todas las actividades económicas, así como para alcanzar los objetivos de transición y seguridad energéticas planteados por la administración de la Presidenta Sheinbaum, al permitir llevar energía confiable, asequible y limpia a más mexicanas y mexicanos”, señaló.

Agregó que la operación marca el regreso de la CFE Fibra E a los mercados internacionales y mejora su estructura de capital, aumenta su participación como socia de la CFE en los recursos que genera la RNT, agrega valor para sus tenedores y amplía la base de inversionistas del vehículo, reforzando así su posición para continuar impulsando la inversión en Transmisión en los siguientes años.

“Se anticipa que dos de las agencias calificadoras más reconocidas otorguen a este bono la misma calificación que los bonos del gobierno de México y de la CFE, lo que refleja el desempeño sólido de la RNT, su modelo exclusivo de negocio y la confianza en el plan en materia energética de la administración de la Presidenta Sheinbaum”, informó.

CFECapital reiteró su compromiso con una gestión profesional.