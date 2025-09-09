Inflación en agosto sube a 3.57%, informa el Inegi

El dato de la inflación se dio a conocer este martes 9 de septiembre.

En agosto de 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 140.867 y representó un aumento de 0.06 por ciento respecto al mes anterior.

Con este resultado, la inflación general anual subió a 3.57 por ciento.

Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

“El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.22 por ciento a tasa mensual y anual a 4.23 por ciento. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.21 por ciento y los de servicios, 0.23 por ciento”, informó el Instituto en un comunicado.

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.47 por ciento. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios bajaron 1.07 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 0.02 por ciento, precisó.

