Moody’s eleva la nota de Pemex, tras apoyo de CSP

La agencia internacional Moody’s Ratings subió las calificaciones de Pemex a B1; perspectiva estable, debido al reflejo de la fortaleza crediticia de la petrolera mexicana.

“Al mismo tiempo, subimos la Calificación de Familia Corporativa (CFR) de Pemex, las calificaciones de bonos sénior quirografarios respaldados de las notas existentes de la compañía, así como las calificaciones de bonos sénior quirografarios respaldados del Fideicomiso Maestro de Financiamiento de Proyectos de Pemex, a B1 de B3”, señaló.

Moody’s añadió además que elevaron el programa de bonos senior respaldados de ambas entidades a B1 desde B3, respectivamente. “Las perspectivas se cambiaron a estables desde calificaciones en revisión. Anteriormente, las calificaciones estaban en revisión para una posible mejora”, indicó.

El Dato: La presidenta Claudia Sheinbaum informó hace unos días un plan con el que buscan financiar proyectos de Pemex.

“Estas acciones de calificación concluyen la revisión al alza iniciada el 18 de agosto de 2025”, añadió.

Roxana Muñoz, vicepresidenta Senior de Crédito de Moody’s Ratings, destacó que la mejora de las calificaciones refleja un mayor compromiso de la actual administración del Gobierno de México para apoyar a Pemex en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

“El Plan Estratégico 2025-2035 marca un cambio en el enfoque del gobierno, con tres transacciones coordinadas que representan un paso significativo para fortalecer la posición financiera de Pemex durante los próximos cinco años”, dijo.

Sin embargo, comentó que la petrolera continúa enfrentando desafíos persistentes, que seguirán presionando su desempeño financiero y resultarán en un flujo de efectivo libre negativo sostenido.