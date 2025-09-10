Total Play coloca certificados bursátiles por $3,000 millones de pesos

Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.l. de C.V. (“Total Play”), empresa de telecomunicaciones líder en México, que ofrece servicios de acceso a internet, televisión de paga y telefonía, a través de una de las redes 100% de fibra óptica más grandes del país, anunció hoy que emitió Certificados Bursátiles (Cebures) por $3,000 millones de pesos, a 1,093 días y tasa de interés de TIlE + 320 puntos base.

Los recursos de la colocación se utilizarán para amortizar emisiones previas de Cebures, así como para fortalecer el capital de trabajo de la compañía y otros usos corporativos.

La emisión representa un voto de confianza de la comunidad financiera en la creciente generación de efectivo de Total Play, en la solidez financiera de la compañía las favorables perspectivas del negocio.

