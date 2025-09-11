Meta de ILI, difícil de cumplir sin PIB de 2.8%

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) aseguró que si México no crece en el rango que prevé la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Paquete Económico 2026, que es de 1.8 a 2.8 por ciento, la meta prevista en la Iniciativa de la Ley de Ingresos (ILI) de captar 8.7 billones de pesos será difícil de lograr; sin embargo, aseguró que México posee herramientas para cumplir con su objetivo.

“Algo que me llama la atención es que el crecimiento de la recaudación pinta que seguirá incrementándose, pero tendríamos también que apuntar a que la economía realmente tenga una expansión mayor”, señaló el presidente de la institución Héctor Amaya Estrella durante una conferencia de prensa.

El Tip: El IMCP aclaró que en el Paquete Económico 2026 no hay nuevos impuestos, sino más facultades para que la autoridad recaude los ya existentes.

De acuerdo con el Paquete Económico de 2026 los ingresos tributarios serán de 5.7 billones de pesos, alrededor de 66.6 por ciento de los 8.7 billones de pesos proyectados en la Iniciativa de la Ley.

Amaya Estrella dijo que hay expertos que mencionaron que la estimación del Producto Interno Bruto (PIB) de México para 2026 es “muy optimista”.

“Los expertos que han revisado ese punto consideran que a lo mejor no se logra eso (…) Y sí estamos logrando máximos históricos de recaudación”, indicó.

Añadió que “hay que buscar muy bien” cómo se aplica el ingreso para que se pueda ver si realmente se está beneficiando “de la mejor forma a la economía para tener un mejor desempeño de la política económica y tributaria en México y en favor de todos los contribuyentes.

5.8 bdp estima Hacienda recaudar por ingresos tributarios

“Al final el contribuyente se ve impactado de lo que se hace con lo que se cobra y con lo que se invierte”, mencionó.

El presidente del IMCP mencionó que el Gobierno mexicano se “está llenando” de medios para lograrlo, como la prevención de evasión fiscal y otras herramientas como la no deducción de 75 por ciento de las aportaciones de la banca al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

“El contribuyente como tal ya ha estado culturizándose sobre qué tiene que cumplir. De 10 u 11 años a la fecha, las cosas han cambiado muchísimo”, dijo.

Comentó que “no vienen” más impuestos para los mexicanos, sino más facultades para la autoridad, que en este caso es el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y añadió que el trabajo “seguirá” recargado en temas de recaudación.

Por su parte, Ernesto O’Farril, presidente de la Comisión de análisis económico del IMCP, mencionó que el marco macroeconómico presentado en el paquete económico 2026 “parece realista”, pese al entorno de alta incertidumbre económica derivado de las políticas comerciales de EU.

En su análisis comentó que el crecimiento del PIB podría ser más cercano al 1.8 por ciento que al 2.8 por ciento previsto.

SIN EFECTO. Por su parte, la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb) señaló que el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas saborizadas o con azúcares añadidos es una “medida ineficaz e inequitativa” porque no resuelve de fondo el problema de obesidad y de las Enfermedades No Transmisibles (ENTs); además de que la carga fiscal que se le impondrá a estos productos es injustificada, ya que, aportan menos del 5.0 por ciento de calorías de las dietas de las personas.

“Es una medida ineficaz e inequitativa. No atiende a la multifactorialidad del problema de obesidad y de las ENTs, además que concentra injustificadamente la carga fiscal en un producto que aporta menos del 5.0 por ciento de las calorías que consumen los mexicanos, sin considerar al otro 95 por ciento que provienen de otras fuentes de energía”, indico.