Este es el precio del dólar HOY viernes 12 de septiembre de 2025

Este es el precio del dólar hoy.

El peso mexicano continúa por debajo de las 19.00 unidades por dólar, e inició la jornada de este viernes sin grandes cambios.

De esta forma, este viernes 12 de septiembre la moneda nacional se cotiza en 18.50 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el jueves 11 de septiembre en 18.62 pesos por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 18.5920 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 18.6353 pesos por dólar.

TE RECOMENDAMOS: Propietaria de pipa que explotó dice que activó pólizas Ven necesario revisión constante a la regulación de transporte de gas LP

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación, te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este viernes 12 de septiembre:

Afirme : 17.80 a la compra – 19.20 a la venta

Banco Azteca : 17.45 a la compra – 19.04 a la venta

Banco de México , FIX del miércoles: 18.592

Bank of America : 17.6678 a la compra – 19.7239 a la venta

Banorte : 17.50 a la compra – 19.00 a la venta

BBVA Bancomer : 17.73 a la compra – 18.86 a la venta

Monex : 17.89 a la compra – 19.77 a la venta

Citibanamex: 18.04 a la compra – 19.08 a la venta

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR