Miscelánea no logra consolidación fiscal

Pese a que en el Paquete Económico 2026 se incluyeron nuevas reglas en la Miscelánea Fiscal para aumentar los ingresos del Gobierno federal, México aún dista de lograr su objetivo de consolidar y reducir sus déficits, tanto público como presupuestario, hecho conocido como consolidación fiscal, afirmó Alejandra Macías, directora Ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

“México continúa y continuará con finanzas públicas ajustadas”, mencionó en conferencia de prensa.

El Dato: La deuda pública de México pasaría de 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 a 52.3 por ciento del mismo para el siguiente año.

Entre los cambios más relevantes contenidos en la Iniciativa de Ley de Ingresos 2026, se prevén impuestos de 8.0 por ciento a los videojuegos con contenido violento, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas pasará de 1.64 pesos por litro a 3.08 pesos, y los bancos dejarán de deducir el 75 por ciento de sus cuotas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), con el que el Gobierno planea ingresar 10 mil millones de pesos anuales; además en impuestos al comercio exterior se estima ingresar otros 254 mi millones de pesos.

TE RECOMENDAMOS: Economía regional Sequía limita producción agropecuaria

La experta señaló que el espacio fiscal sigue siendo “muy pequeño”, pero indicó que existe un “potencial recaudatorio” de esta misma Miscelánea, pero que todavía no resuelve el problema de las ajustadas finanzas públicas.

“Se solicita un endeudamiento mayor al aprobado el año previo y refleja un escenario de crecientes presiones fiscales y limitaciones estructurales para usar el recurso público”, dijo.

Explicó que se necesita aumentar el espacio fiscal nacional y se tiene que realizar de manera sostenible. “Y eso tendría que ir a través de una reforma fiscal”, aseguró.

MÁS DEUDA Y MAYOR DÉFICIT José Luis Clavellina Miller, director de Investigación de la institución, comentó que algo que les llamó la atención del Paquete es que no observaron avances en consolidación fiscal.

“No vemos esta normalización del déficit que se señala en el Paquete Económico. De hecho, lo que vemos es un mayor endeudamiento respecto de lo que se aprobó en el paquete económico pasado”, lamentó el experto.

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2026, el déficit fiscal para dicho año se prevé en un 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que para este 2025 es de 4.3 por ciento; es decir, se reduciría 0.7 puntos porcentuales (pp).

Respecto a la deuda, actualmente ronda los 18.07 billones de pesos o un 50 por ciento del PIB. Para el siguiente año, esta aumentaría a 52.3 por ciento del producto.

Clavellina recordó que en los Requerimientos Financieros del Sector Público aprobados en el paquete anterior, el déficit estaba previsto en 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto.

“Ahora se está solicitando un 4.1 por ciento del PIB. Entonces es más que lo que se aprobó el año pasado. ¿Por qué se habla de este ajuste? Bueno, porque se incumple el déficit a lo largo de este año”, comentó.

“En realidad estamos incumpliendo con lo que se había probado el año pasado y ahora solicitamos más, ¿No?”, añadió.

Dijo también que en este proyecto económico se puede ver como que se está pidiendo prestado para pagar deuda.

“Hay que tener cuidado con el nivel de deuda que estamos manejando”, dijo.

Total de ingresos anuales entre 2016 y 2025 ı Foto: Imagen: La Razón