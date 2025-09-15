Novartis México enfoca su estrategia de ASG en una convicción profunda

Andrea Conde, gerente senior de Asuntos Públicos y Políticas de Novartis, platica con La Razón en sus oficinas al sur de la Ciudad.

Novartis México ha desarrollado su estrategia de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) con una convicción profunda: hacerlos parte de su visión de negocio, de entender el porqué, para qué y transparentarlos. Abraza la agenda de sostenibilidad con un gran compromiso y con la voluntad de identificar los temas en donde, como empresa, pueda marcar la diferencia.

En el país se ha enfocado en atender temas Ambientales como la reducción de la huella de carbono con la transición de la flotilla de vehículos que utilizan sus asociados, así como las certificaciones verdes que tienen los edificios donde realiza sus operaciones. Uno de sus mayores desafíos lo tiene en temas Sociales, donde su apuesta es lograr el acceso equitativo a la salud. Y en Gobernanza, no sólo siguen procesos, dentro de la compañía es sinónimo de transversalidad y no de silos.

El Dato: La farmacéutica de origen suizo tiene una participación de 4.0 por ciento en el mercado mexicano, colocándose en el Top 5 de la industria en el país.

“Vemos la agenda de sostenibilidad como esta agenda ASG, que tiene tres pilares: la parte ambiental, que son temas de sustentabilidad; la parte social, con proyectos donde buscamos incrementar el acceso equitativo a la salud y otros programas, por ejemplo, de salud global; y la gobernanza corporativa, de hacer no solamente bien las cosas conforme a proceso, sino también entender el porqué, para qué y transparentarlo”, indicó Andrea Conde Ghigliazza, gerente senior de Asuntos Públicos y Políticas de Novartis México, en entrevista con La Razón.

Y aunque la farmacéutica no tiene una planta de fabricación en el país, ha buscado implementar que los vehículos que usan los asociados sean más verdes; aunque a nivel mundial sí se tiene el objetivo de disminuir la huella de carbono de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 y alcanzar el Net Zero en 2040.

“En México, tenemos el laboratorio de calidad en el Estado de México que cuenta con una certificación verde y nuestras operaciones comerciales o corporativas son en Torre Aleph que tiene un certificado LEED”, agregó.

El Tip: Con más de 80 años de presencia en México, la empresa genera ventas anuales de alrededor de 500 millones de dólares.

Asimismo, señaló que, al realizar su estrategia de sustentabilidad encontraron “que la mayor parte de las emisiones provienen de los hábitos y los consumos de los asociados a nivel individual”, y por ello decidieron crear un Green Team conformado por ocho personas que realizan actividades de voluntariado al interior de la compañía para promover una “conciencia más verde”.

En temas sociales sostuvo que se tiene un área dedicada a la salud global, la cual busca que las personas que se encuentren en mayor vulnerabilidad tengan un acceso más equitativo a la salud; Conde indicó que desde hace 25 años, Novartis ha impulsado esta iniciativa.

“Tenemos un gran legado en los temas de salud global desde investigación y desarrollo, se identifican enfermedades tropicales desatendidas que ninguna otra empresa le apuesta porque no ven que haya utilidades. Y tenemos cien científicos que están enfocados 100 por ciento en investigación y desarrollo de moléculas de salud global para enfermedades como, por ejemplo, Dengue, Chagas, Leishmaniasis, enfermedades tropicales desatendidas”, indicó.

Mientras que, en términos de Gobernanza, siempre será transversal, “eso es algo que hacemos constantemente, somos una empresa enfocada en la transparencia”.

Los proyectos en los que más se ha enfocado la farmacéutica de origen suizo en México responden a un cambio de visión, ya que antes se enfocaban en realizar donaciones, pero eso no les permitió ser sostenibles por lo que “cambiamos y evolucionamos este modelo en el que pudiéramos tener impacto a lo largo del tiempo”.

De esa nueva idea surgió el proyecto de prevención, diagnóstico, y educación médica para detectar la enfermedad de Chagas en comunidades vulnerables de Oaxaca; ahí Novartis México se asoció con la Fundación Salvando Latidos y con autoridades de salud estatales para crear un programa de tres años que concientice, capacite y brinde información para atender este programa de salud pública.

Dicha enfermedad es transmitida por la “chinche besucona” cuando muerde, no se tienen síntomas, y aproximadamente en 10, 15 o 20 años, las personas inician con problemas de salud cardiovasculares y cardiacos, “si se detectara a tiempo, te darías cuenta que tienes Chagas, te dan un antiparasitario que dona la Organización Mundial de la Salud (OMS), y no pasaría nada”, agregó Conde.

Señaló que es importante que se realicen acciones sobre esta enfermedad porque puede ser transmitida por mujeres embarazadas al feto y actualmente, no se realiza un tamizaje ni diagnóstico, “le dicen una enfermedad olvidada, pero no es olvidada por la gente que la tiene, no lo es por estas comunidades, es una enfermedad desatendida”.

Andrea Conde mencionó que, la iniciativa tuvo una primera etapa, donde se centraron en capacitar a todas las jurisdicciones sanitarias estatales para que se identificaran a los insectos, cuáles son los primeros síntomas, “un año de educación médica”; y después se editaron manuales con información para que el médico de la primera línea identificara la enfermedad, “capacitamos a más de mil profesionales de salud de primer nivel”.

Y también realizaron talleres comunitarios de escucha activa, y con la información crearon materiales para las comunidades.

Además, de este proyecto, dijo que siguen con donaciones de medicamentos en colaboración con la Universidad Panamericana en clínicas rurales, “damos medicamentos a precios sociales, es decir, muy por debajo del mercado”.

“La Universidad Panamericana vía su Facultad de Medicina tienen una alianza con varias fundaciones en varios estados de la República y operan estas clínicas rurales y nosotros les ofrecemos el medicamento a precios sociales”, acotó.

Asimismo, añadió que el tema de economía circular es clave para Novartis México, señaló que aún es complicado que las farmacéuticas empaqueten sus medicamentos con material reciclable por ser una de las industrias más reguladas, pero se ha procurado realizar corresponsabilidad con los proveedores, impulsando contratos que incluyan cláusulas de sostenibilidad ambiental, cuando “empujas la economía verde, estás incidiendo en eso, no solamente para Novartis, sino para toda la red de proveedores”.