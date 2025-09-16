Evaluación de tratado comercial

México, Estados Unidos y Canadá inician consultas públicas para revisión del T-MEC

Marcelo Ebrard anuncia que la Secretaría de Economía, la USTR de Estados Unidos y autoridades de Canadá comenzaron las consultas públicas para la revisión del T-MEC

Marcelo Ebrard, secretario de Economía.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Foto: X, @m_ebrard
César Huerta

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, informó que México, Canadá y Estados Unidos iniciaron las consultas públicas para la revisión del T-MEC, el tratado entre los tres socios comerciales.

Será este miércoles cuando se publiquen las bases en el Diario Oficial de la Federación (DOF), luego de que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) publicó en el Registro Federal el proceso de consulta pública previo a la revisión conjunta del T-MEC, el 1 de julio de 2026.

Ebrard explicó que tras la publicación de las bases y hasta enero de 2026, se evaluará el funcionamiento del tratado comercial desde su entrada en vigor, el 1 de julio de 2020.

“Como ustedes saben, esto es sumamente importante. (...) Estamos pensando en algo muy fácil, muy sencillo y muy abierto, vamos a recibir todo tipo de comentarios por vía digital, y la intención es la evaluación, la ponderación de qué avanzó este tratado y qué revisión le podemos hacer, qué le podemos adicionar, para que sea mejor en el futuro”, abundó a través de un mensaje en video en la red social X.

