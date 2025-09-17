Fed recorta tasa en 25 puntos

La Reserva Federal de Estados Unidos recortó su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, su primer recorte en nueve meses.

La decisión de la Fed se presenta en un contexto de debilidad del mercado laboral y presiones políticas por parte del Presidente Donald Trump.

La Fed recortó su tasa de fondos federales a un rango de entre 4.0% y 4.25%.

El nuevo gobernador de la Fed, Stephen Miran, recién nombrado por Trump, apoyaba un recorte de 50 puntos a la tasa de referencia.

Las proyecciones muestran que la Fed hará un recorte adicional de 50 puntos básicos para finales de año, y otra reducción de 25 puntos en cada uno de los próximos dos años.

