Este es el precio del dólar HOY jueves 18 de septiembre de 2025

Este es el precio del dólar hoy.

El peso mexicano sigue estando por debajo de las 18.50 unidades por dólar, sin presentar grandes cambios después de las Fiestas Patrias.

De esta forma, este jueves 18 de septiembre la moneda nacional se cotiza en 18.2583 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el miércoles 17 de septiembre en 18.32 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 18.3257 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 18.3635 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación, te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este jueves 18 de septiembre:

Afirme : 17.60 a la compra – 19.00 a la venta

Banco Azteca : 17.30 a la compra – 18.79 a la venta

Banco de México , FIX del jueves: 18.3257

Bank of America : 17.301 a la compra – 19.3424 a la venta

Banorte : 17.10 a la compra – 18.70 a la venta

BBVA Bancomer : 17.46 a la compra – 18.61 a la venta

Monex : 17.64 a la compra – 19.50 a la venta

Citibanamex: 17.7600 a la compra – 18.7800 a la venta

Precio del dolar HOY jueves 18 de septiembre ı Foto: Especial

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este jueves 18 de septiembre cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet.

Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 18.28 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.