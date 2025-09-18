FCC Construcción desarrollará la fase 2 del metro de Nueva York por 1,500 millones de euros

El contrato para la construcción de la fase 2 del metro de Nueva York, por un valor superior a mil 500 millones de euros, fue adjudicado al consorcio Connect Plus Partners (Connect+), una empresa conjunta entre FCC Construcción y Halmar International.

FCC Construcción ganó un contrato por 1,500 millones de euros para diseñar y construir la fase 2 del metro de la Segunda Avenida en la Ciudad de Nueva York hacia el norte, desde el Upper East Side hasta East Harlem. pic.twitter.com/k4PgUDtZE5 — Renato Flores Cartas (@RenatoFloresC) September 18, 2025

Estas compañías presentaron una solución constructiva rentable, con enfoques innovadores y de vanguardia para la fase 2 del proyecto, informaron las empresas en un comunicado de prensa.

El contrato es para diseñar y construir dos túneles que permitirán el desarrollo de dos nuevas estaciones de metro en Nueva York. Estas nuevas estaciones en Harlem representan un paso clave en la ampliación de la línea de metro de la Segunda Avenida hacia el norte, desde el Upper East Side hasta East Harlem.

El contrato incluye la conversión en estación de un túnel de 762 metros, construido en la década de 1970 entre las calles 116 y 125, como medida de contención de costes del proyecto. También implica la perforación de un túnel de 2,560 metros hasta Malcolm X Boulevard y la excavación de la cavidad para la estación de la calle 125, así como la excavación de pozos para edificios auxiliares y futuros accesos.

El túnel se excavará utilizando dos tuneladoras de densidad variable (TBM) fabricadas en Alemania, con un peso de 1.5 millones de libras, que pueden cambiar entre suelo blando y roca dura sin necesidad de desmontarlas.

Según las estimaciones del cliente, MTA, junto con la fase 1, que va desde la calle 72 hasta la calle 96, se espera que la línea de la Segunda Avenida transporte alrededor de 300 mil pasajeros al día.

FCC Construcción cuenta con una dilatada experiencia en el diseño y la construcción de importantes líneas de metro en capitales mundiales como Madrid, Barcelona, Málaga, Panamá, Lima (Perú), Toronto (Canadá), Doha (Qatar), Riad (Arabia Saudí), Atenas o Oporto (Portugal), entre otras.

