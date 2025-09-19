Se atenderá primero a afectados por explosión de pipa, dice AMIS

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) señaló que tras la explosión de un semirremolque que transportaba Gas L.P en Iztapalapa, la empresa transportadora tiene la responsabilidad civil de “atender en primera instancia” los daños a las víctimas y que las tres pólizas vigentes son un respaldo para “hacer frente a las obligaciones” por haber causado un siniestro.

La organización dijo que lo importante es determinar cuál es la responsabilidad civil, pero eso dependerá de lo que se especifique, ya que no es lo mismo si las personas afectadas resultaron lesionadas o si fueron víctimas mortales, y una vez que se aclare, las compañías aseguradoras podrán iniciar acciones.

El Dato: Silza, empresa involucrada en el siniestro del pasado 10 de septiembre, aseguró que cuenta con tres pólizas, una con Chubb, otra con AXA Seguros y una más Quálitas.

“Sí debe de haber alguien que establezca cuál es esa responsabilidad civil y las compañías en ese momento podrán comenzar a actuar. Aquí el seguro de responsabilidad civil lo contrata, en este caso, la empresa gasera para resarcirse de los posibles impactos económicos que pueda sufrir cuando tiene que resarcir a las víctimas. Y pues es muy importante que se establezca en cada uno de los casos, la responsabilidad”, destacó Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS.

Al tener lugar este tipo de sucesos se requiere coordinación entre el asegurado, las compañías aseguradoras y las autoridades, e incluso la Asociación no tiene conocimiento de las coberturas y exclusiones de cada póliza contratada por la empresa, la infor-mación relacionada con los contratos sólo le corresponde a cada una de las aseguradoras, añadió la representante del sector asegurador.

21 son los fallecidos hasta el momento por la tragedia

42 querellas han presentado los afectados por la explosión

“Nosotros como AMIS no tenemos copia de todas las pólizas que se venden en el país, realmente cada una de las empresas revisa, valida la vigencia y las condiciones de las pólizas a su cargo para que den cumplimiento a las obligaciones a dicho documento”, indicó.

Asimismo, refirió que las compañías aseguradoras Chubb, Axa y Qualitas ya se han puesto en contacto con la empresa que contrató las pólizas para “tratar de entrar en acción, te diría que son tres pólizas que están en acción en este momento, cada una es de una empresa diferente”, pero antes debieron verificar la vigencia, porque no sólo hay una póliza por el tractocamión, sino que hay un seguro por transportar una sustancia peligrosa, que es una cobertura adicional, en este caso Gas LP, y otro contrato por responsabilidad civil.

“Realmente se cuenta con distintas pólizas. Una es la de la propia pipa, que puede tener también otra cobertura adicional, que tiene que ver con el transporte de material peligroso; entonces por un lado está la del vehículo, la siguiente tiene que ver con el material peligroso que está transportando y también una póliza de responsabilidad civil, de alguna manera son tres coberturas distintas que tiene esta gasera y que operan de manera diferente”, señaló Norma Alicia Rosas.

La Transportadora Silza resaltó, a través de un comunicado, que una vez que ocurrió el siniestro activó tres pólizas de seguro vigentes: la primera con Chubb Seguros de responsabilidad civil por el uso y manejo de Gas LP, que inició en noviembre de 2024; la segunda, con vigencia desde el 15 de diciembre de 2024 y con cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros con Qualitas y la tercera, de responsabilidad civil de transportistas con AXA Seguros y que comenzó el 30 de noviembre de 2024.

La AMIS dijo que fue importante que ya se tuvieran las primeras conclusiones por parte de las autoridades sobre el siniestro, y desde ese momento se activaron las pólizas para indemnizar, “siempre acorde a las coberturas y condiciones estipuladas en el contrato”.

En tanto, Rosas confirmó que sí existen tres pólizas, pero que ante el suceso se debe “respetar y dar espacio a los protocolos de atención a la emergencia y por otro lado dejar que las autoridades y la atención médica sea conforme a los procesos que los primeros responsables, en este caso, la gasera debe ejercer”.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se estableció que la causa del siniestro fue el exceso de velocidad, en ese sentido, la representante de la AMIS mencionó que no se puede determinar si las pólizas de seguros con las que cuenta la empresa transportadora podrían excluir el pago por haberse rebasado el límite permitido, y dijo que se debe revisar las condiciones de cada contrato.

“Creo que sale fuera de nuestro límite. Hay distintos contextos. Tendríamos que revisar, yo creo que no especular en este momento, es lo adecuado y dejaría que revisen las propias autoridades que es lo que ocurriría”, dijo.