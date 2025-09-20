Aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres sufren retrasos por supuesto ciberataque

Evacúan de emergencia el aeropuerto de Dublin, el mismo día del supuesto ciberataque.

Un supuesto ciberataque contra los sistemas de facturación y embarque de la empresa Collins Aerospace afectó el sábado a varios aeropuertos europeos, entre ellos Bruselas, Berlín y Londres-Heathrow, lo que ocasionó retrasos y cancelaciones de vuelos.

Collins Aerospace, filial de la compañía estadounidense RTX Corp., reconoció una “interrupción relacionada con la cibernética” en su software utilizado por aerolíneas de distintos países. La empresa explicó que el problema impactó principalmente en los procesos de facturación electrónica y despacho de equipaje, aunque las operaciones podían continuar mediante procedimientos manuales.

Pasajeros observan cambios en sus vuelos en el aeropuerto de Dublin. ı Foto: Reuters

El primer afectado, el aeropuerto de Bruselas, informó que el incidente se originó la noche del viernes 19 de septiembre, lo que obligó a utilizar únicamente facturación manual. Así, mediante un comunicado, detalló que hasta la tarde del sábado la situación había provocado la cancelación de 14 vuelos, al mismo tiempo que unos 35 mil pasajeros tenían previsto transitar por la terminal durante la jornada.

Según reportes de agencias internacionales, otros cuatro redirigidos y al menos 15 registraban demoras de una hora o más.

Una pizarra muestra los vuelos afectados por ciberataque en el aeropuerto de Heathrow. ı Foto: Reuters

Por otro lado, en Berlín, el aeropuerto de Brandeburgo reportó mayores tiempos de espera en la facturación y explicó que, de forma temporal, recurrieron a listas de embarque en papel.

“Todo está tardando más, pero intentamos solucionarlo lo antes posible”, dijo un portavoz a la cadena pública ARD, citado por Europa Press. Posteriormente, las autoridades aeroportuarias indicaron que no había vuelos cancelados directamente por la incidencia, aunque mantuvieron precauciones.

Por su parte, el aeropuerto londinense de Heathrow, el más transitado de Europa, advirtió a través de su cuenta oficial en X que los problemas técnicos de Collins podrían provocar demoras. Sin embargo, señaló que el impacto había sido limitado y no reportó cancelaciones vinculadas directamente al ataque, según Associated Press.

Otros aeropuertos también resultaron afectados, como el de Münster/Osnabrück en Alemania, aunque este último restableció su sistema en unos 30 minutos sin mayores consecuencias, de acuerdo con Europa Press.

Una fotografía de archivo del aeropuerto de Bruselas. ı Foto: Reuters

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los viajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a las terminales y se disculparon por las molestias ocasionadas. Collins Aerospace aseguró en un comunicado que trabaja para restaurar por completo la funcionalidad de sus servicios.

Información de Europa Press, Reuters y Associated Press.

