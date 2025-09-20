¿Qué modelos de Mazda MX-5 tienen llamado a revisión de Profeco por falla?

Mazda de México informó que la medida correctiva consistirá en reemplazar, de manera gratuita, el software del módulo DSC

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una alerta dirigida a los propietarios de mil 341 vehículos Mazda MX-5, modelos 2024 y 2025, debido a un desperfecto en el sistema de control de tracción y estabilidad que podría derivar en accidentes.

Los modelos sujetos a revisión

Los vehículos sujetos a la alerta corresponden a los modelos Mazda MX-5 de los años 2024 y 2025, específicamente en sus versiones, que en conjunto suman mil 341 unidades comercializadas en México.

Las versiones son:

MX-5 versión I Sport TM

MX-5 versión I Grand Touring TA

MX-5 versión 35 Aniversario TA

Aunque la falla no afecta directamente la conducción normal ni los frenos del automóvil, sí implica un riesgo, pues el conductor podría no advertir a tiempo el mal funcionamiento del sistema de estabilidad electrónica. En condiciones críticas, como giros bruscos o pavimento resbaladizo, la ausencia de la señal luminosa puede aumentar la posibilidad de perder el control del vehículo.

Mazda de México informó que la medida correctiva consistirá en reemplazar, de manera gratuita, el software del módulo DSC por una versión actualizada que corrige el error de diagnóstico.

¿Cuál es la falla?

De acuerdo con la Alerta 89/2025, publicada por la dependencia, la falla consiste en que la luz indicadora del Sistema de Control de Tracción (TCS) y/o del Control de Estabilidad (DSC) no se enciende cuando el vehículo detecta una velocidad específica o un deslizamiento, lo que representa un incumplimiento con las normas de seguridad establecidas.

¿Cuándo iniciará el proceso?

El proceso iniciará en los distribuidores autorizados a partir del 30 de junio de 2025, y no tendrá costo alguno para los consumidores.

Profeco pidió a los propietarios de los vehículos afectados verificar el número de serie (VIN) y ponerse en contacto lo antes posible con el distribuidor Mazda más cercano para programar la actualización.

Asimismo, la dependencia recordó que los consumidores tienen derecho a que la empresa repare el desperfecto sin cobro y que cualquier anomalía en el servicio puede denunciarse directamente ante la procuraduría.

La alerta se suma a otras campañas preventivas que Profeco ha difundido en coordinación con fabricantes automotrices, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los conductores y sus familias.

Para más información, los dueños de un Mazda MX-5 de los años 2024 o 2025 pueden consultar el portal oficial de Profeco o comunicarse al teléfono del consumidor, donde recibirán orientación para confirmar si su vehículo está dentro de los identificados con esta falla.

