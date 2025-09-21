Ciberataque mantiene afectaciones en aeropuertos europeos por segundo día

Pasajeros del aeropuerto de Dublin, Irlanda, fueron desalojados de emergencia, el sábado, mismo día del ciberataque.

Las repercusiones del ciberataque contra el proveedor estadounidense de software Collins Aerospace continuaron este domingo en varios aeropuertos europeos, con especial impacto en Bruselas, donde se pidió la cancelación de la mitad de los vuelos programados para el lunes.

De acuerdo con la agencia Associated Press, el Aeropuerto de Bruselas solicitó a las aerolíneas cancelar 140 de las 276 salidas previstas, debido a que el proveedor aún no ha entregado una versión segura del sistema de facturación.

El aeropuerto de Bruselas, en foto, ha sido uno de los más afectados por la falla en el sistema. ı Foto: Reuters

El sábado se anularon 25 vuelos y el domingo otros 50, mientras que el aeropuerto londinense de Heathrow y el de Brandeburgo en Berlín reportaron una recuperación más rápida de sus operaciones.

Según Reuters, el ataque se produjo el viernes contra el software MUSE, utilizado para facturación y embarque. La falla obligó a las aerolíneas a recurrir a procesos manuales, incluyendo el llenado de tarjetas de embarque a mano o el uso de computadoras portátiles de respaldo.

Ciberataque provocó retrasos y cancelaciones en vuelos. ı Foto: Reuters

Aunque los quioscos de autoservicio y la facturación en línea se mantuvieron en funcionamiento, los mostradores presenciales resultaron seriamente afectados.

Al respecto, un portavoz del Aeropuerto de Bruselas explicó que la falta de actualización del software ha hecho necesario prolongar las cancelaciones para evitar filas excesivas y problemas de último minuto. “Collins Aerospace aún no puede entregar una nueva versión segura del sistema”, señaló.

Por su parte, RTX Corp., empresa matriz de Collins Aerospace, indicó el sábado que trabajaba para solucionar la interrupción, que calificó como un incidente de ciberseguridad limitado a los procesos de facturación y despacho de equipaje. No obstante, la compañía no respondió a solicitudes de comentarios realizadas el domingo.

La Comisión Europea informó que la seguridad aérea y el control del tráfico no se vieron comprometidos, y que la investigación sobre el origen del ataque continúa.

Los expertos consultados no descartan la participación de piratas informáticos independientes, grupos criminales o incluso actores estatales, aunque hasta ahora no se ha atribuido la responsabilidad.

Mientras tanto, los aeropuertos recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de acudir a las terminales y, en lo posible, utilizar métodos alternativos como la facturación en línea o los quioscos automáticos.

En el caso de Bruselas, el operador aeroportuario precisó que, a pesar de las dificultades, se logró mantener hasta 85% de las operaciones del fin de semana gracias al despliegue adicional de personal y al funcionamiento de sistemas alternativos.

Información de Associated Press y Reuters.

