Burger King ofrece oportunidades de negocio en México

Burger King cuenta con uno de los menús más diversificados en el país.

Burger King, la marca más representativa del grupo estadounidense Restaurant Brands International (RBI), en México ha logrado consolidar 455 restaurantes de comida rápida.

Hoy por hoy, para los franquiciatarios, el modelo de negocio es una oportunidad segura, ya que se estima que el retorno de inversión de una sucursal de este tipo es de entre dos y cuatro años y medio, todo dependerá del formato del lugar y de su correcto funcionamiento, sostuvo Rodrigo Suárez Urquiza, director de Marketing de Burger King México, en entrevista con La Razón.

Rodrigo Suárez, Director de Burger King México │ Desde el punto de vista del consumidor queremos ser reconocidos como la marca que tiene las mejores hamburguesas del país” ı Foto: Especial

El Dato: Burger king opera en México bajo el espaldo de Restaurantes Brands International, uno de los grupos de restaurantes más grandes del mundo.

RBI cotiza en la bolsa de Estados Unidos y gestiona más de 32 mil establecimientos en todo el mundo bajo cuatro marcas, con Burger King se posiciona en el sector con alrededor de 20 mil unidades a nivel global. En México, su expansión se ofrece a través del modelo de franquicia, la firma sostiene que para convertirse en franquiciatario se necesita tener experiencia previa en la administración de restaurantes propios o de otras marcas, de esa forma, el inversionista adquiere los derechos de la marca, bajo compromisos de desarrollo de largo plazo.

TE RECOMENDAMOS: Recorte de tasas 2025 Ven expertos recorte de 25 pb a tasa de Banxico

El esquema contempla negociaciones específicas sobre regalías, aportes al fondo de marketing y condiciones financieras ajustadas, a cambio la compañía ofrece un modelo integral que incluye el diseño físico del restaurante, especificaciones de materiales, proveedores autorizados con el objetivo de que todos los insumos cumplan con los estándares de calidad y pasen por la aprobación de RBI, de esa forma, se garantiza que el cliente tendrá una experiencia única. Así, Burger King busca seguir expandiendo su huella en México, manteniendo la consistencia de marca y la rentabilidad del modelo.

El Tip: La firma apuesta por la diversificación de la innovación de productos, alianzas, colaboraciones y nuevas licencias.

¿Cualquier persona puede acceder al modelo de franquicia? “No, te diría que no. Teóricamente sí, porque hay una apertura para seguir desarrollando restaurantes en el país. Pero hay que pasar por un proceso de aprobación en el que se evalúan antecedentes, desde la compañía, de las personas que la conforman, su historial de negocios y experiencia; donde valoramos principalmente que ya tengan operaciones de restaurantes propios o de otras marcas. Y luego que el plan de negocios de largo plazo exista.

Es decir, si tú vienes y me dices, ‘yo quiero poner un restaurante en este municipio’ te vamos a decir que no, porque lo que buscamos son grupos o una empresa que se comprometa a un plan de desarrollo más grande. En México tenemos actualmente 18 franquiciatarios.

Suárez Urquiza señaló que para Burger King es importante que en México haya pocos franquiciatarios, pero estos deben seguir desarrollando negocios, al tener pocos inversionistas, se aseguran de que se les atienda con la misma calidad a todos.

17% Es el crecimiento que mantiene RBI en México

20 mil tiendas de Burger King tiene RBI en todo el globo

32 mil establecimientos tiene RBI a nivel mundial

455 es el número de restaurantes de la marca aquí en México

“Si hubiera una pulverización: hoy tengo 100 franquiciatarios, luego es difícil atender con la misma calidad a todos. Como marca, lo que se prioriza son empresas o personas que quieran tener varios desarrollos y que estén dispuestas a hacer inversiones significativas, ya sea para un desarrollo o adquirir la operación de algún franquiciatario que quiera salir del grupo”, añadió.

De los 18 franquiciatarios, Alsea es el que más tiene, con alrededor de 176 Burger King repartidos en seis entidades del país, y a pesar de ser el más grande, la marca trabaja con responsabilidad para evitar que los restaurantes se canibalicen entre sí, “si llega a haber una ubicación que potencialmente se vea muy buena, se prioriza que el mismo franquiciatario que tiene alguno cerca lo abra, para justamente evitar conflictos; te diría que la marca busca un desarrollo sano entre el grupo de franquiciatarios”.

Reconoció que éstos tienen derecho a inaugurar el número de restaurantes que deseen, pero siempre deben seguir reglas de cercanía, como lo anteriormente descrito, Suárez Urquiza aseguró que la firma busca que todo se haga con orden y de forma equitativa, “independientemente de que sea alguien que tiene cinco, o alguien que tiene siete franquicias”.

Indicó que otros grupos se han diversificado en otras regiones, actualmente, la marca de hamburguesas tiene presencia en los 32 estados de la República mexicana, pero otro de sus operadores de franquicias se encuentran en el norte, y otros más en el sureste, “entre ellos no hay convivencia de territorios”, de esa forma se evita la “canibalización” de unidades.

Destacó que hay otros jugadores que comercializan hamburguesas, y quizá sean los mayores competidores; sin embargo, el directivo es consciente que deben seguir su consolidación y ofrecer un modelo rentable y competitivo para los franquiciatarios, que vean a la marca como un lugar donde pueden invertir y que su retorno de inversión sea atractivo.

“Desde el punto de vista del consumidor queremos ser reconocidos como la marca que tiene las mejores hamburguesas del país, que a la gente cuando le preguntes dónde quieres ir a una comer una buena hamburguesa te diga Burger King”, pero señaló que, para lograrlo se requiere de un gran compromiso: que la experiencia sea completa en los restaurantes, y que los productos que ofrecen tenga un excelente control de calidad en materias primas, la forma de cocinarlos sea supervisada, “que lleguemos a esa excelencia que estamos buscando y que el consumidor nos tenga en su lista número uno”.