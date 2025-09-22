Inversión de abril a junio, la más baja desde 2022

La inversión en México se ubicó en 22.6 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), la menor cifra desde el tercer trimestre de 2022; si se busca que este rubro sea un “motor de crecimiento y genere empleos de calidad” es necesario que se coloque al menos en 24 por ciento, señaló México, ¿cómo vamos?.

La organización destacó que el 22.6 por ciento se originó porque la formación bruta de capital fijo aumentó 0.2 por ciento respecto al trimestre anterior, por una caída de 1.5 por ciento de la inversión pública y de 0.3 por ciento en la privada; no obstante, sobre la inversión en la comparación anual se registró una contracción de 5.9 por ciento, por una disminución de 4.3 por ciento en la privada y de 19.7 por ciento en la inversión pública.

“La inversión permite que las empresas y la actividad económica crezcan, se vuelvan más productivas y generen más empleos para la población. Fomentar mayores niveles de inversión en un país resulta el principal detonador de crecimiento económico”, agregó.

Indicó que la proporción de 22.6 por ciento, fue menor a lo que se registró en el primer trimestre del año en curso, cuando llegó a 23 por ciento, y que, del total, al menos el 20.4 por ciento provino de la inversión privada, “la inversión privada es el principal motor de formación de capital”, y en ese sentido, exhortó al Gobierno federal a “fortalecer” y brindar mayor certeza jurídica con el objetivo de no desincentivarla.

El organismo sostuvo que, desde 2018 y hasta el primer trimestre de 2021, la inversión pública y privada han mostrado tasas anuales negativas, especialmente, por una mayor incertidumbre jurídica, y también por los efectos de la pandemia de Covid-19.

“Después de mantenerse rezagada respecto al nivel prepandemia, la inversión mostró una recuperación significativa a partir del cuarto trimestre de 2022, seguida de aumentos constantes en los trimestres posteriores, hasta alcanzar un máximo histórico en el primer trimestre de 2024. Después comenzó una tendencia a la baja. Para el segundo trimestre de 2025, la inversión permanece por debajo de su pico histórico alcanzado al inicio de 2024”, puntualizó.

Además, será necesario impulsar mayor inversión, si también se quiere desarrollar el Plan México, iniciativa del Gobierno de México para impulsar el desarrollo industrial del país y que se puso como objetivo alcanzar la meta 2, la cual busca que la inversión llegue a 25 por ciento como proporción del PIB en 2026 y supere el 28 por ciento en 2030, “alcanzar este objetivo no solo es fundamental para posicionar a México entre las 10 economías más grandes del mundo, sino también para generar 1.5 millones de empleos adicionales en el sector manufacturero”.

Incluso, tras darse a conocer el Paquete Económico 2026, éste no “refleja” el financiamiento que se necesita para el impulso a la investigación y desarrollo, sino que se concentra en Petróleos Mexicanos (Pemex) con 46 por ciento del total de los proyectos que son prioritarios para el Gobierno de México y en trenes nuevos y existentes como el Tren Maya que contemplan el 27 por ciento del total.

“Necesitamos priorizar qué hace falta para que más inversión se concrete en México. La coyuntura geopolítica favorece a nuestro país, pero es fundamental fortalecer la integración regional de Norteamérica, impulsando la construcción de cadenas de valor resilientes”, dijo.

