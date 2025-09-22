Negocio fiduciario, en la mira de bancos, firmas bursátiles y Sofomes

Las utilidades de las instituciones de crédito hilan cuatro meses a la baja.

Tras la salida de CIBanco del mundo fiduciario, bancos, sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) e instituciones bursátiles buscan ampliar su incursión en la administración de fideicomisos, de acuerdo con instituciones consultadas por La Razón.

Por un lado, la Asociación de Bancos de México (ABM), presidida por Emilio Romano, plantea que los grandes bancos incrementen su participación en este sector y busca una reforma que incentive el crecimiento de este servicio financiero.

El Dato: Hacienda anunció en julio que cooperaría en la separación de los negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam y en agosto informó que Multiva y Kapital los habían adquirido.

“Como se acuerdan tuvimos una concentración que fue notable (…) y esto lo que nos va a permitir con esta modificación es permitir que más bancos se animen a participar dentro del sistema bancario ofreciendo servicios fiduciarios”, dijo Romano.

El presidente de los banqueros señaló que los bancos más grandes del país dejaron de tener una participación relevante en este sector debido a que no les era “muy rentable” y había muchos riesgos que asumir. Cabe señalar que el dinero de un fideicomiso no se encuentra invertido en el banco, sino que es administrado por la entidad y ésta recibe una comisión acordada en el contrato.

A julio de 2025, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la banca comercial administraba 11 billones de pesos en fideicomisos, de esa cifra, CIBanco administró 3.08 billones de pesos, con lo que tuvo una participación de mercado de 26 por ciento, seguido por Invex, el segundo banco con mayor participación, con 1.118 billones de pesos y una participación de 10.7 por ciento.

El Tip: La banca comercial que opera en México administró al rededor de 11 billones de pesos en fideicomisos, según datos de la CNBV.

Inbursa, propiedad de Carlos Slim, también superó el billón de pesos, aglomerando 9.7 por ciento del total.

Si sumamos este top 3, la cifra, es de alrededor de 5 billones de pesos, aproximadamente de 7.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México.

“Esto nos va a permitir también que no exista tanta concentración en la operación de fideicomisos”, comentó Romano.

En tanto, las Sofomes están impulsando la creación de una sociedad fiduciaria en la que el único negocio y fuente de ingresos serían los fideicomisos. No obstante, Adolfo González Olhovich, presidente del Comité de Auditoría de la Asociación de Sofomes (Asofom), advirtió en entrevista que la banca mexicana no ha puesto la “suficiente atención” en este sector.

26 por ciento del total de fideicomisos llegó a administrar CIBanco

“Podría ser lo más interesante para México, en esa sociedad fiduciaria sólo se tendría el negocio fiduciario como ingreso. En los bancos este negocio tiene un ingreso muy pequeño, por lo que no le prestan tanta atención”, comentó el experto.

Añadió que aún está en proceso esta propuesta, pero que han avanzado en el tema, mientras tanto, dijo que la ABM no se ha acercado a las Sofomes para tratar el tema.

“Hemos platicado con la Secretaría de Hacienda, no hemos llegado al legislativo porque es un tema muy técnico que debemos sacar adelante primero en temas de certeza y seguridad. Después ver si algún legislador tiene interés en esto”, comentó, añadiendo que tiene una complejidad jurídica.

A su vez, Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), destacó que las casas de bolsa también buscan incrementar su participación en este negocio. Altor, por ejemplo, ya absorbió algunos fideicomisos de CIBanco. “Las casas de bolsa pueden tener fideicomisos. Tienen la capacidad técnica y de profesionales”.

Añadió que a este tipo de instituciones “no llegan todo tipo de fideicomisos”, sino que generalmente se dan en inversiones de valores.

“Hay casas de bolsa que ya han invertido grandes cantidades de recursos. El negocio fiduciario en México es bastante rentable, pero hay que saber operarlo”, comentó.

Explicó que este sector tiene muchas “complejidades técnicas” que provocan que no cualquiera pueda operar estos servicios. No obstante, mencionó que en el país hay muchos especialistas e instituciones preparadas para abordar el tema.

“Yo creo que se abre una oportunidad para las casas de bolsa. Lo que veo es que el Gobierno esta buscando que no se concentren mucho en tres o cuatro entidades, sino que sea un negocio más repartido”.

Concluyó que desde la AMIB sostienen una conversación con autoridades del sector financiero, como la CNBV y Hacienda, para avanzar en temas de la administración de estos contratos financieros.

Vector Casa de Bolsa prepara transferencia de cuentas de sus clientes a otras instituciones

Por Diego Aguilar

Vector Casa de Bolsa notificó a sus clientes sobre la posible transferencia de sus cuentas a otras instituciones financieras. Este hecho sucede mientras se encuentra intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tras haber sido señalada por presunto lavado de dinero.

Este movimiento se realizó a través de una modificación en los contratos de intermediación bursátil, donde se añadió una cláusula de transferencia, que la casa de bolsa sostiene con sus más de 30 mil clientes, de acuerdo con cifras de la comisión.

“En cumplimiento con las disposiciones legales y regulatorias aplicables, y con el objetivo de ser transparentes y mantenerle debidamente informado sobre los términos que rigen nuestra relación, le comunicamos que Vector Casa de Bolsa ha decidido modificar su Contrato de Intermediación Bursátil”, indicó la financiera propiedad de Alfonso Romo, exconsejero empresarial del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Transferencia por parte de la “CASA DE BOLSA”, es la cláusula que se añadió, de acuerdo con un documento en poder de La Razón.

Vector informó a sus clientes que con dicho cambio, se le otorgó el consentimiento para que la propia casa de bolsa ceda el contrato de intermediación bursátil y las cuentas asociadas al mismo, a otra casa de bolsa o intermediario autorizado por la CNBV.

“Para prestar servicios de intermediación bursátil o de administración de cartera de valores a nombre y por cuenta de terceros”, señaló.

Agregó que en caso de llevarse a cabo dicha cesión, la casa de bolsa y/o el cesionario notificarán al cliente conforme a lo establecido en el apartado de “otras comunicaciones” de la cláusula “medios de comunicación y de instrucción” de su contrato.

Además señaló que se informará la denominación y datos de contacto de la entidad cesionaria; la fecha a partir de la cual la cesionaria asumirá el mandato y la prestación de los servicios; y plazos y procedimiento para que el cliente pueda solicitar la terminación del contrato de intermediación o la transferencia de sus valores y recursos a otro intermediario de su elección.

“El cliente podrá, en cualquier momento, a su elección, solicitar la terminación del contrato conforme a lo establecido la cláusula duración de este contrato”, agregó Vector.

También informó que podrá solicitar la transferencia de sus valores y recursos a otra casa de bolsa o intermediario del mercado de valores con el que decida celebrar un contrato de intermediación bursátil o de administración de cartera de valores en favor de terceros.

“En cuyo caso se seguirá el procedimiento, plazos y condiciones previstas en el apartado contratos y transferencia de valores a otras instituciones”, apuntó.

Concluyó con que “cualquier cesión” que la casa de bolsa lleve a cabo tendrá siempre como objetivo primordial proteger los intereses del cliente.

“Dichas operaciones se realizarán exclusivamente en su beneficio, procurando garantizar la continuidad ininterrumpida de los servicios contratados”, explicó la entidad financiera.

Ven deterioro financiero en Vector

De acuerdo con la calificadora por PCR Verum, el deterioro de las finanzas de Vector Casa de bolsa es relevante ya que su escala operativa se ha contraído, repercutiendo en su posición de activos en custodia.

“Si bien, al 25 de agosto del 2025 el total de cuentas bursátiles en México presentó una contracción de sólo el 4.5 por ciento en comparación con lo observado al 24 de junio, los activos en custodia mantenidos por Vector acumularon un monto de 176,631 millones de pesos, cifra que representó una caída del 41.0 por ciento con respecto a los 299,222 millones de pesos en tenencia mantenidos antes del anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América”, explicó.

Añadió que los ingresos de la institución también se vieron afectados por el cese de las operaciones de sus líneas de negocio de divisas y derivados.

“A julio de 2025, la pérdida neta de Vector sumó 105 millones de pesos, comparando de manera negativa contra la utilidad de 4 millones de pesos realizada al primer semestre del mismo año”, señaló.

Esta información la presentó en un documento donde también informó un recorte en las calificaciones de Vector.El movimiento fue: a ‘BB/M’ desde ‘AA-/M’ y a ‘4/M’ desde ‘1+/M’, respectivamente, y mantuvo ambas calificaciones en ‘observación negativa’.

¿Qué sucedió con los implicados?

Vector Casa de Bolsa, junto a CIBanco e Intercam Banco fueron acusados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de blanquear capitales provenientes del cárteles de la droga como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo, Beltrán Leyva y otros más.

También fueron señalados de facilitar pagos a empresas chinas para que se entregaran insumos a los delincuentes para la fabricación de fentanilo y otras drogas sintéticas.

Pese a este contexto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, comentó que la intervención gerencial se levantaría a las acusadas debido a que no han encontrado pruebas “fehacientes”.

Recordó que el pasado 26 de junio se tomó la decisión de tomar el control de estos actores para proteger al sistema financiero mexicano.

Cabe señalar que a casi tres meses de los hechos, CIBanco e Intercam Banco vendieron gran parte de sus negocios, como el fiduciario, casa de bolsa, cartera automotriz y otros más.

Esta situación provocó que se generara un reacomodo en el sistema financiero, donde bancos como Kapital Bank, Bancoppel y Multiva aprovecharon “la oportunidad” para hacer crecer sus respectivos negocios.