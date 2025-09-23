México, protagonista en Fitur 2026: Sectur

La secretaria de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, dijo que el papel protagonista que se logrará en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero, en IFEMA Madrid, demostrará que México “está de moda” ya que mostrará su “esplendor cultural, turístico y gastronómico”.

“Ser País Invitado de Fitur 2026 representa una oportunidad estratégica para posicionar a México como una potencia turística global, destacar su riqueza cultural, natural y gastronómica, así como proyectar nuevas rutas y destinos emergentes ante profesionales del sector, inversionistas, medios internacionales y turistas”, destacó Rodríguez Zamora.

El Dato: Fitur es el evento de referencia en el sector turístico y la feria líder para los mercados receptivos y emisores a nivel mundial y se realiza anualmente en Madrid, España.

Representantes de 32 estados confirmaron su participación en el pabellón de México en Fitur 2026. ı Foto: Secretaría de Turismo

La participación de México se da en un contexto de crecimiento turístico: de enero a julio de 2025, los ingresos por visitantes internacionales alcanzaron los 21 mil 682 millones de dólares, un crecimiento del 6.8% respecto a 2024. El país recibió 27.7 millones de turistas internacionales, un aumento del 7.2%, mientras que el total de visitantes superó los 55.8 millones, un incremento del 13.5%.

Acompañada del embajador Quirino Ordaz, de la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Altagracia Gómez Sierra, y del vicepresidente ejecutivo de IFEMA Madrid, Daniel Martínez, la secretaria afirmó que estas cifras reflejan la confianza global en México y motivan a aprovechar Fitur 2026 para atraer inversiones y avanzar hacia el objetivo de ser el quinto país más visitado del mundo en 2030.

Durante la presentación en la Embajada de México en España, Rodríguez Zamora resaltó la riqueza cultural y turística de México ante medios y autoridades. ı Foto: Secretaría de Turismo

Durante la 46ª edición de Fitur, México contará con un espacio innovador, inmersivo e interactivo, donde se presentarán regiones turísticas, Pueblos Mágicos, destinos consolidados como sus 35 sitios en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y celebraciones emblemáticas como Día de Muertos y Carnaval de Veracruz.

Se realizarán presentaciones, actividades culturales y encuentros estratégicos con actores clave de la industria turística mundial. Además, se impulsarán proyectos en sostenibilidad, infraestructura y desarrollo comunitario, junto con reuniones con iniciativa privada y posibles inversionistas.

La participación coincide con un momento histórico, ya que México será sede de la Copa Mundial 2026, integrando turismo y fútbol como experiencia cultural y gastronómica, invitando a descubrir rutas, artesanía, diseño y hospitalidad.

“Fitur 2026 será una ventana excepcional para mostrar México, con el pabellón más grande de América, participación de 32 estados, stands gastronómicos y artesanales, activaciones culturales y presentaciones únicas. Hoy, México ofrece turismo comunitario, de congresos, de salud, de romance y deportivo, segmentos que permiten descubrir y vivir el país”, declaró Rodríguez Zamora.

Josefina Rodríguez Zamora destacó la participación de México en Fitur 2026 como oportunidad para atraer inversión y turistas internacionales. ı Foto: Secretaría de Turismo

Por su parte, Quirino Ordaz resaltó que México como País Invitado constituye un hito histórico que proyecta su presencia global y fortalece lazos comerciales y turísticos.

Altagracia Gómez Sierra subrayó que el turismo es un sector prioritario del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por su capacidad de impulsar las economías regionales y promover un desarrollo integral.

Finalmente, Daniel Martínez señaló que Fitur 2026 será histórico, con énfasis en la generación, intercambio y difusión de conocimiento, destacando a México como ejemplo de potencia turística global por su compromiso con comunidades locales, innovación y patrimonio biocultural.

Participaron también Bernardo Cueto Riestra (Quintana Roo, presidente de la ASETUR), Rosa Maribel Collins Sánchez (Baja California Sur) y Roberto Enrique Monroy García (Michoacán).

