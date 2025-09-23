OCDE prevé un mejor panorama económico para México; eleva pronóstico del PIB a 0.8% en 2025

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) de México crezca 0.8 por ciento anual en 2025. La expectativa de la institución es mejor a la que público en junio de este año, que fue de 0.4 por ciento anual.

Este aumento también dista del pronóstico publicado en marzo, cuando la OCDE anunció que México atravesaría una contracción económica de -1.3 por ciento.

La organización explicó que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a México y otros países no cobraron la factura esperada en la economía nacional, aunque destacó que ya observan afectaciones en sectores como el laboral y en el alza de precios de los productos.

Al respecto, la institución internacional prevé una inflación general de 4.2 por ciento al cierre de este año. Se trata de un nivel que estaría fuera del objetivo de Banco de México (Banxico), que es de 3 por ciento más o menos un punto porcentual.

Es decir, mínima de 2 por ciento y máxima de 3 por ciento.

Las proyecciones para 2026

Para el próximo año, la economía mexicana crecería 1.3 por ciento, antes previó un PIB de 1.1 por ciento.

En cuanto a la inflación, está cerraría el año en 3.6 por ciento, a penas dentro del objetivo de Banxico.

