Ven expertos recorte de 25 pb a tasa de Banxico

Analistas consultados por el banco central mantuvieron la mediana del PIB para el cierre de 2025 en un nivel de 0.5 por ciento.

El consenso del mercado anticipó que el Banco de México (Banxico) recortará su tasa de referencia en 25 puntos base (pb) en la reunión de este jueves.

De acuerdo con la Encuesta de Expectativas Citi México, de 38 participantes, 37 esperan un recorte en septiembre, mientras que uno lo espera en noviembre.

La mediana de la expectativa de la tasa de referencia interbancaria para el cierre de 2025 se redujo a 7.00 por ciento desde 7.25 por ciento, con estimaciones que van de 7.00 a 7.50 por ciento.

Entre las instituciones que proyectan el nivel de 7.00 por ciento destacan Actinver, BBVA, Banamex, Banorte, Barclays, BofA, Bradesco, CIBanco, Citi, Credicorp, Finamex, GBM, Itau BBA, Masari, Monex, Morgan Stanley, Natixis, Prognosis, Scotiabank, Signum, Valmex, Vector y XP Investments.

En contraste BX+, Deloitte-Econosignal, HSBC, Invex, Kapital y UBS prevén que la tasa se ubique en 7.25 por ciento; mientras que Mifel, Bankaool y Thorne & Associates anticipan un nivel de 7.25 a 7.50 por ciento.

El semana pasada, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió recortar en 25 puntos base el rango objetivo para la tasa de fondos, ubicándola en 4.00–4.25 por ciento.

De acuerdo con Banamex, Banxico se acoplaría nuevamente al ciclo de la Fed, por lo que prevé que la Junta de Gobierno del banco central seguiría adelante con su ciclo de recortes.

En cuanto a la inflación, el consenso para el cierre de 2025 se ubicó en 3.99 por ciento. La proyección más baja corresponde a Vector, con 3.00 por ciento, mientras que Banco Base estima la más alta, en 4.26 por ciento.