Defraudados por Came ven burla en minipago de $219 mil; marcharán

Una persona se manifiesta afuera de la CNBV, el pasado mes de mayo.

La Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (AMS) afirmó que respalda la decisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre la revocación de la licencia a Came, así como de la próxima liquidación de la financiera. Además, manifestó su disposición para colaborar con las autoridades para entregar los recursos del fondo de protección (Prosofipo) a los ahorradores afectados, que es de 219 mil pesos por cliente.

“La AMS ratifica su respaldo a esta decisión, con el objetivo de iniciar el proceso de entrega de los recursos a los ahorradores, de acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular”, informó.

Añadió que serán respetuosos de los tiempos y el proceso que las autoridades definan para el pago a los ahorradores afectados.

Anteriormente, la presidenta del organismo, Marlene Garayzar, dijo que desde la AMS buscan recuperar la confianza que Came dañó tras su paro de operaciones en abril pasado.

Cabe señalar que esta Sofipo fue señalada de supuesto fraude institucional. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aún investiga a la entidad, así como la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

Pese a este hecho, que en su momento Garayzar calificó como “aislado”, la AMS señaló que en los años recientes las Sofipos han evolucionado para brindar un mejor servicio a quienes confían en ellas para pedir un crédito, invertir su dinero o contratar algún producto de protección.

“Este esfuerzo se refleja en la solidez del sector que actualmente cuenta con 33 sociedades autorizadas, que juntas suman más de 215 mil millones de pesos en activos y más de 28.6 millones de clientes”, indicó.

Además detalló que con cifras a julio de 2025, el Índice de Capitalización (NICAP) fue de 212.81 por ciento, muy por encima del 131 por ciento que solicitan las instituciones regulatorias.

“Es importante resaltar que el 100 por ciento de las sociedades adscritas a esta asociación se encuentran en nivel 1 de la categoría de capitalización”, agregó.

Además apuntó que la figura de la Sofipo sigue siendo atractiva en el sistema financiero mexicano y prueba de ello son las solicitudes para obtener una licencia y operar bajo las leyes vigentes y la supervisión de las autoridades.

UNA BURLA, DECISIÓN DEL REGULADOR. Mientras tanto, ahorradores de Came señalaron que es “una burla” lo que quieren hacer las autoridades con el pago de 219 mil pesos que contempla el Prosofipo, ya que existen más de 850 personas que confiaron más de 7 millones de pesos a la financiera.

En entrevista con Al Mediodía con Solórzano, Lizbeth Morales, una de las voceras de los afectados, sostuvo que tras la liquidación y disolución de la financiera, los ahorradores se encuentran molestos ya que no se ha atendido el fraude por un monto de mil 700 millones de pesos.

“Es una burla lo que están haciendo con nosotros (…) No va a ser la última palabra, al menos de nuestra parte”, advirtió.

Añadió que los ahorradores no desistirán en exigir lo que consideran su derecho y planean realizar una manifestación a las afueras de la Fiscalía General de la República (FGR), ante la falta de avances en la investigación por daño patrimonial a 6 meses de la investigación.