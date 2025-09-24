Este es el monto que puedes tener ahorrado en el banco sin pagar impuestos

Prestar la tarjeta de crédito es un hábito común, pero, ojo, conlleva riesgos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró recientemente cuál es el monto de dinero que los mexicanos pueden mantener en sus cuentas de ahorro sin verse sujetos a un nuevo impuesto sobre el capital.

De acuerdo con la dependencia, los pequeños ahorradores con saldos menores a 206,000 pesos no deberán pagar dicho gravamen, pues se mantendrán exentos.

La medida busca proteger a quienes destinan recursos a cuentas de ahorro básicas, fomentando la inclusión financiera y evitando que la carga fiscal recaiga sobre quienes tienen montos modestos.

¿Qué sí paga impuestos hoy en día?

Actualmente, los bancos retienen un impuesto sobre los intereses generados por el ahorro, no sobre el capital total. Es decir, lo que se grava son los rendimientos obtenidos de las cuentas bancarias, inversiones o depósitos, con una tasa que se ajusta cada año en la Ley de Ingresos de la Federación.

Para 2025, esta tasa se mantiene en niveles bajos, por lo que los ahorradores solo verán retenciones mínimas en los intereses que genere su dinero.

Depósitos en efectivo: un tema aparte

Es importante aclarar que, aunque exista este umbral de 206,000 pesos, los bancos están obligados a reportar al SAT cualquier depósito en efectivo superior a 15,000 pesos en una sola operación o acumulados durante el mes.

Este reporte no significa que automáticamente se cobre un impuesto, pero sí puede detonar revisiones para comprobar el origen de los recursos.

¿Cuánto dinero puedes tener en tu cuenta sin pagar impuestos al SAT?

Si tu ahorro es menor a $206,000 MXN , estás exento del impuesto al capital.

Lo que sí paga impuesto son los intereses que genera tu dinero (se retienen automáticamente en el banco).

Recuerda: si depositas más de $15,000 MXN en efectivo al mes, el banco lo reporta al SAT (aunque no significa un cobro inmediato).

Importante: el impuesto al capital del 0.90% aún es propuesta para 2026, no está vigente.

Propuestas hacia 2026

En el Congreso también se han discutido propuestas para aplicar un impuesto sobre el capital ahorrado a partir de 2026, con tasas que rondan el 0.90% anual. Sin embargo, se trata únicamente de iniciativas que aún deben debatirse y aprobarse, por lo que la norma vigente sigue siendo que solo los intereses pagan impuestos, y el capital permanece protegido hasta el umbral de 206,000 pesos.

MSL