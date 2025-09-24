EU no tolerará dependencia de semiconductores chinos

Mark Coolidge Johnson, jefe de Misión Adjunto de la Embajada de los Estados Unidos, participó en la Inauguración del foro de Semiconductores México—Estados Unidos convocado en la Secretaría de Economía.

Estados Unidos no tolerará la dependencia de semiconductores de países asiáticos, especialmente de China, por ser esenciales para la vida, la seguridad y la prosperidad de América del Norte, señaló Mark Johnson, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, durante la inauguración del Foro de semiconductores México-EUA que se realizó en la Secretaría de Economía.

“Quiero dejar claro que Estados Unidos no tolerará la dependencia de países como China para tecnologías críticas, estamos trabajando para reducir esa dependencia y necesitamos que México desempeñé un papel clave en este esfuerzo para trasladar las inversiones de semiconductores de Asia a América del Norte”, indicó el funcionario estadounidense.

El gobierno del presidente Donald Trump priorizará su política comercial y económica, “se trata de garantizar que Estados Unidos sigue siendo el líder global en innovación y tecnología”, y aunque dijo que se trata de proteger la seguridad nacional de su país, así como tener una economía que ponga al centro a las personas trabajadoras y las empresas, “reconocemos que la fortaleza de Estados Unidos se amplifica cuando trabajamos con socios de confianza como México”.

TE RECOMENDAMOS: Un giro diplomático redefine Oriente Medio Oleada de países reconoce Estado palestino en la ONU

Durante muchos años se permitió que las cadenas de suministro que son críticas se desplazarán hacia otros países, “dejando a Estados Unidos y nuestros aliados vulnerables a interrupciones e influencias extranjeras”, y en sentido, dijo que su gobierno trabajará en conjunto con el Gobierno de México para que haya “seguridad económica y nacional” en la región.

El funcionario estadounidense aseguró que el Gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha colaborado “en todos los aspectos de nuestra amplia relación bilateral, particularmente en la integración de las cadenas de suministro y manufacturas críticas”, es lograr que las cadenas de valor en semiconductores sean seguras deben ser “una prioridad compartida” entre ambas naciones, “espero que podamos acelerar y profundizar nuestra cooperación en esta área”.

Explicó que debe ser una prioridad, dado que tras la pandemia se observó la alta dependencia de chips provenientes de Asia, a tal grado que las cadenas de suministro en el mundo así como las de Estados Unidos y México “se paralizaron” y no se puede permitir que vuelva a pasar un escenario de esos.

A su vez, mencionó que el tema es de “importancia crítica para el futuro de nuestras dos naciones”, pues los semiconductores son “la columna vertebral de la economía moderna. Alimentan todo”.

Además, sostuvo que si se logra reubicar las cadenas de suministro de semiconductores en América del Norte, entonces se “abriría un camino” para el crecimiento de los países, se protegería la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, pero también se crearían mejores empleos y se garantizaría que “América del Norte siga siendo competitiva en el escenario global”.

También, reconoció que México tiene una estrategia enfocada en semiconductores, y felicitó al Gobierno federal por la implementación, “esperamos seguir trabajando juntos para construir sobre sus avances y fortalecerlo”.

Por su parte, Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, destacó que a través del Plan México, el país si tiene el interés de formar parte de la cadena de semiconductores.

Además, de que se cuenta con la capacidad industrial para formar y fortalecer esas cadenas, “creemos que tenemos una oportunidad en este momento, veo que este país, cada vez más va a exportar electrónica”.

Destacó que a pesar de que hoy hay incertidumbre, se tienen que aprovechar las oportunidades, y en ese sentido, México seguirá siendo un aliado comercial e industrial de Estados Unidos.

“Aprovechar las oportunidades que hoy tenemos, incertidumbres, tenemos problemas de muchos tipos, pero también esa posibilidad de futuro que está en lo que hemos construido y está en formar parte del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y el compromiso que tiene este país”, puntualizó.

Destacó que “el éxito que ha tenido esta integración comercial, y lo leal que ha sido México como un aliado comercial e industrial de los Estados Unidos, el papel que hemos jugado y que vamos a seguir jugando. Entonces, nuestro compromiso es seguir trabajando para generar una mejor cadena de semiconductores en México”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL